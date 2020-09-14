Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ЦИК Украины не будет ограничивать доступ избирателей с признаками ОРВИ к голосованию

ЦИК Украины не будет ограничивать доступ избирателей с признаками ОРВИ к голосованию

ЦИК Украины не будет ограничивать доступ избирателей с признаками ОРВИ к голосованию
Несмотря на предложения Министерства здравоохранения, Центральная избирательная комиссия не собирается ограничивать права избирателей с признаками острой респираторной болезни или повышенной температурой. Для голосования людей с симптомами создадут специальные условия.

Об этом заявил член ЦИК Сергей Постивый во время шестого "Донбасс Медиа Форума".
По словам Постивого, для людей с признаками респираторного заболевания предлагают выделить отдельную кабинку для голосования, которую бы дезинфицировали после каждого избирателя.

"По состоянию на сегодня говорить, что будут какие-то отмены, у нас пока оснований нет. Наличие "красной зоны" не является основанием для того, чтобы признать выборы такими, что их там нельзя провести", - пояснил он.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США
Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США
Координатор штаба Навального в Томске проходит в гордуму
Координатор штаба Навального в Томске проходит в гордуму
ЦИК Украины не будет ограничивать доступ избирателей с признаками ОРВИ к голосованию
ЦИК Украины не будет ограничивать доступ избирателей с признаками
В Госдуме предлагают наказывать депутатов за невыполненные обещания
В Госдуме предлагают наказывать депутатов за невыполненные обещания
Дубленки, кашемир и наряды для вечеринок: погружаемся в уютную осень в новых лукбуках
Дубленки, кашемир и наряды для вечеринок: погружаемся в уютную осень
Метеозависимость: 6 способов чувствовать себя лучше в период магнитных бурь и плохой погоды
Метеозависимость: 6 способов чувствовать себя лучше в период
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Путин и Лукашенко не будут обсуждать «поглощение» Белоруссии Россией
Путин и Лукашенко не будут обсуждать «поглощение» Белоруссии Россией
Певица Нюша представила новый альбом впервые за шесть лет
Певица Нюша представила новый альбом впервые за шесть лет
ЦИК России подвел предварительные итоги выборов
ЦИК России подвел предварительные итоги выборов
Наблюдатели не зафиксировали грубых нарушений на довыборах в Москве
Наблюдатели не зафиксировали грубых нарушений на довыборах в Москве
Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями
Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями

Топ на сегодня

Намджуну из BTS купили носорога в честь дня рождения!
Намджуну из BTS купили носорога в честь дня рождения!
Власти Иркутской области выделят 34 миллиона рублей на покупку оборудования для Ивано-Матренинской больницы
Власти Иркутской области выделят 34 миллиона рублей на покупку
Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в Белоруссию
Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
СБУ заявило о задержании агента ФСБ, готовившего теракт
СБУ заявило о задержании агента ФСБ, готовившего теракт

Еще по теме

Жар голосованию не помеха: на выборы хотят пускать граждан с температурой
Местные выборы в Украине. В Минцифры рассказали, как изменить место голосования онлайн
Избирком отметил снижение активности избирателей на выборах в Литве
Явка избирателей в Якутии за первые часы выборов превысила шесть процентов