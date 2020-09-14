ЦИК Украины не будет ограничивать доступ избирателей с признаками ОРВИ к голосованию

Алексей Вольцев

Несмотря на предложения Министерства здравоохранения, Центральная избирательная комиссия не собирается ограничивать права избирателей с признаками острой респираторной болезни или повышенной температурой. Для голосования людей с симптомами создадут специальные условия.Об этом заявил член ЦИК Сергей Постивый во время шестого "Донбасс Медиа Форума".По словам Постивого, для людей с признаками респираторного заболевания предлагают выделить отдельную кабинку для голосования, которую бы дезинфицировали после каждого избирателя."По состоянию на сегодня говорить, что будут какие-то отмены, у нас пока оснований нет. Наличие "красной зоны" не является основанием для того, чтобы признать выборы такими, что их там нельзя провести", - пояснил он.