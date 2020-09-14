Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае

Алексей Вольцев

Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и конкурентно, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

В Хабаровском крае завершилось голосование по 30 избирательным кампаниям. Избирательные комиссии завершили подсчет голосов и подвели предварительные итоги.

"Выборы в крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и, главное, конкурентно. Я так настраивал краевой избирком ещё в начале своей работы в регионе. Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми, легитимность. Буду работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края", - сообщил врио губернатора края в своем Telegram-канале.

По информации краевого правительства, в трех районах края выбирали глав. В Аяно-Майском районе избран действующий глава Алексей Ивлиев. Как самовыдвиженец он набрал 49,52% голосов. Руководителем Вяземского района избран Александр Усенко. Ранее он возглавлял город Вяземский. В Охотском муниципальном районе наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы, самовыдвиженец Максим Климов.

Солнечном и Верхнебуреинском районах края.

Всего в выборах на территории края было задействовано 122 избирательных участка в 16 муниципальных районах.