Депутаты и сенаторы упрочат свое влияние

Алексей Вольцев

Стартует первая парламентская неделя: депутатам предстоит в течение осенней сессии принять важные конституционные законы, наделяющие органы власти дополнительными полномочиями

Принятые поправки в Основной закон расширяют полномочия Госдумы — теперь на Охотном ряду станут утверждать премьер-министра, его заместителей и остальных членов кабмина, за исключением министров силового блока, которые подчиняются непосредственно главе государства. Они будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. В то же время полномочия Госсовета могут быть расширены новыми функциями по обеспечению взаимодействия органов публичной власти. Какие ещё изменения в правовом поле в ближайшее время ожидаются в связи с принятием новых конституционных норм, выясняла «Парламентская газета».

Усиление роли парламента

После подведения итогов общероссийского голосования по конституционным поправкам указом президента от 4 июля новые положения Основного закона вступили в законную силу. Однако, чтобы они начали действовать, требуется принять более ста законов, в том числе касающихся новых полномочий российского парламента, ранее пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В недавнем интервью ТАСС депутат уточнил, что в осеннюю сессию вполне могут быть приняты 40 или 50 законодательных актов.

Глава комитета напомнил, что проекты федеральных конституционных законов будет вносить президент, а до октября ожидается ряд федеральных законопроектов от Правительства. Что касается законопроектов, которые находятся на очень высокой стадии готовности, то здесь следует в первую очередь выделить федеральный конституционный закон о Правительстве, где с учётом Конституции будет предлагаться иное формирование кабмина, пояснил он агентству.

Напомним, Госдума получила право утверждать кандидатуру премьер-министра, предлагаемую президентом. Однако назначать утверждённого председателя кабмина будет сам глава государства. Также Государственной Думой будут утверждаться кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, за исключением отдельных министров, деятельностью которых руководит президент, в частности министров силового блока.

Утверждать в должности федеральных министров, ведающих вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также региональных прокуроров президент будет только по итогам консультаций с Советом Федерации.

К ведению палаты регионов также теперь относится прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность председателя Счётной палаты и половины от общего числа аудиторов будет вносить в палату регионов президент. Также в соответствии с поправками генпрокурор ежегодно будет выступать в Совфеде с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране.

Госсовет заслуживает особого внимания

Один из самых ожидаемых в осеннюю сессию законопроектов касается Госсовета, который, согласно Конституции, формируется президентом для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

В соответствии с принятыми конституционными поправками у совещательного органа появится новая функция по обеспечению взаимодействия органов публичной власти, пояснил «Парламентской газете» председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. И это нововведение соответствует логике Послания Президента Федеральному Собранию, в котором он предложил кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне.

В интервью телеканалу «Россия 24» 5 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что задача парламента - принять федеральный закон «с тем, чтобы поправка к Конституции уже была наполнена конкретным содержанием, появились в том числе положения и о полномочиях, и о членах Госсовета, и об участниках, и о форматах работы». При этом председатель Госдумы добавил, что участие в Госсовете руководства контрольно-надзорных органов нуждается в обсуждении.

«Логика в том, что в Госсовете должны принимать участие руководители контрольно-надзорных органов, тоже есть. Иногда проверки постоянные в регионах проводятся не для конечного результата, а для галочки. И здесь также есть необходимость обратной связи, когда глава исполнительной власти региона сможет на равных какие‑то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор», — сказал Вячеслав Володин.

Бывшие президенты смогут стать сенаторами

Все «конституционные» поправки в законодательство, касающиеся Совфеда, будут внесены в Госдуму до конца года, уверен председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«В соответствии с изменениями в Конституции и введением в правовое поле статуса «сенатор Российской Федерации» необходимо внести в действующее законодательство изменения. Речь идёт примерно о 50 действующих законах, в которых упоминаются члены Совета Федерации», — уточнил сенатор.

При этом глава комитета напомнил «Парламентской газете», что в первую очередь необходимо скорректировать три основных закона: «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы», «О порядке формирования Совета Федерации» и «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий». Тимченко отметил, что принятые поправки в Конституцию позволяют бывшим президентам России стать пожизненными сенаторами.





В соответствии с изменениями в Конституции и введением в правовое поле статуса «сенатор Российской Федерации» необходимо внести в действующее законодательство изменения

Ранее спикер Совета Федерациизаявляла, что новые нормы Конституции не предусматривают автоматического наделения статусом пожизненного сенатора, «поэтому в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки».

Работа над соответствующим законопроектом уже ведётся, подтвердил «Парламентской газете» Андрей Клишас. Ранее в интервью РИА «Новости» сенатор заявил, что в соответствии с действующей конституционной нормой бывший президент Дмитрий Медведев может стать пожизненным сенатором уже сейчас. Это норма Конституции прямого действия, а разрабатываемый законопроект должен только описать процедурные вопросы. Клишас убеждён, что никаких возражений против этого ни у кого быть не может. Завершения работы над законопроектом и его принятия, по оценкам сенатора, стоит ожидать в осеннюю сессию.