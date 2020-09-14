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Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств, перенесенный с июня из-за пандемии коронавируса, начинается в Воронеже.

Фестиваль должен был пройти с 5 по 21 июня, однако его перенесли из-за коронавируса на 13-27 сентября. Традиционно программа включает в себя четыре направления: "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература".

"Все направления сохранены. Потеряли некоторые проекты: не будет театрального парада, и драматическая программа представлена только российскими спектаклями, и музыкальная", - сказал РИА Новости представитель фестиваля.


По его словам, международная театральная программа представлена видеопоказами, кроме того, впервые покажут не только драматические, но и современные оперные спектакли.


"Поскольку в Воронеже нет современной, хорошо оборудованной оперной сцены, до сих пор Платоновский фестиваль не мог привезти и показать достижения мирового театра в жанре оперы. В этом году пандемия дала возможность обратиться к программе знаменитого фестиваля в Экс-ан-Провансе. Совместно с Французским институтом в России мы покажем зрителям несколько лучших спектаклей Экс-ан-Прованса последних десяти лет", - сообщается на сайте фестиваля.

В частности, будут показаны "Альцина", "Волшебная флейта", "Кармен", "Соловей" и "Реквием".

Кроме того, зрители в формате видеопоказов смогут посмотреть хореографические и драматические постановки.

"Пандемия внесла коррективы и в музыкальную программу фестиваля. Вместо нескольких заявленных ранее иностранных коллективов и артистов на Платоновском фестивале выступят выдающиеся российские музыканты", - отмечается на сайте фестиваля.

Впервые в Воронеже выступит оперная певица Ольга Перетятько (сопрано), ее партнером на сцене станет Владислав Сулимский (баритон), он заменит артиста из Мексики Альфредо Даза. Дуэт Бориса Березовского (фортепиано) и Никиты Борисоглебского (скрипка) заменит музыкантов из Израиля и Южной Кореи – Амихая Гросса и Ким Сон Ука.


"Без изменений пройдет сольный концерт одного из самых выдающихся пианистов, лауреата премий "Грэмми" и "Триумф", а также Платоновской премии – Михаила Плетнева", - сообщает сайт фестиваля.

Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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