Для 43 миллионов человек. Российские пенсионеры начнут получать больше

Влада Некрасова

Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в России в следующем году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде.

Известно, что страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные – на 2,6%.

В 2021 году на выплату страховых пенсий могут выделить 7,8 триллиона рублей.





"На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей", – добавляется в сообщении ведомства.

Ранее в Минтруде рассказали, что в будущем году Пенсионный фонд направит на выплату пенсионных пособий 8,4 триллиона рублей. В общейй сложности ПФР обеспечит выплату для 43 миллионов пенсионеров.

сообщило, что СМИ узнали, когда в России увеличится размер маткапитала.