Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Для 43 миллионов человек. Российские пенсионеры начнут получать больше

Для 43 миллионов человек. Российские пенсионеры начнут получать больше

Для 43 миллионов человек. Российские пенсионеры начнут получать больше
Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в России в следующем году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде.

Известно, что страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные – на 2,6%.

В 2021 году на выплату страховых пенсий могут выделить 7,8 триллиона рублей.


"На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей", – добавляется в сообщении ведомства.

Ранее в Минтруде рассказали, что в будущем году Пенсионный фонд направит на выплату пенсионных пособий 8,4 триллиона рублей. В общейй сложности ПФР обеспечит выплату для 43 миллионов пенсионеров.


сообщило, что СМИ узнали, когда в России увеличится размер маткапитала.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Минтруд назвал новый размер пенсий в 2021 году
Минтруд назвал новый размер пенсий в 2021 году
Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области
Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области
Обряды с солью на рассорку, на защиту от врагов и на чистку дома
Обряды с солью на рассорку, на защиту от врагов и на чистку дома
Для 43 миллионов человек. Российские пенсионеры начнут получать больше
Для 43 миллионов человек. Российские пенсионеры начнут получать больше
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником милиции
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником
В Ульяновской области на обеспечение школьников горячим питанием до 2023 года направят более 1 млрд рублей
В Ульяновской области на обеспечение школьников горячим питанием до
Тамбовские школы получат новые автобусы
Тамбовские школы получат новые автобусы
Будущие хабаровские педагоги обучаются в новых мастерских
Будущие хабаровские педагоги обучаются в новых мастерских
6 покупок, которые приводят в дом беду и нищету
6 покупок, которые приводят в дом беду и нищету
«Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо вернулся в зал музея
«Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо вернулся в зал музея
От Стивена Кинга до "Рассказа служанки": как модные дизайнеры вдохновлялись литературой
От Стивена Кинга до "Рассказа служанки": как модные дизайнеры
Поставки американского газа в Европу рухнули
Поставки американского газа в Европу рухнули

Топ на сегодня

В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями
Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%

Еще по теме

Пенсии неработающих пенсионеров выросли на 3,7%
Голодец рассказала, кто из пенсионеров получит единовременную выплату
Кабмин выделил 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Единовременную выплату получат порядка 750 тысяч военных пенсионеров