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Древний бассейн неизвестного назначения обнаружен в окрестностях Рима

Древний бассейн неизвестного назначения обнаружен в окрестностях Рима

В районе Джардино-ди-Рома, в шестнадцати километрах к юго-западу от Рима, археологи нашли искусственный водоем, сооруженный в IV веке до нашей эры. Предназначение его пока неясно.

Бассейн длиной 48 метров и шириной 12 метров был обнаружен во время обязательных археологических исследований на месте будущего строительства. Внешние стены бассейна сложены из блоков туфа. Наклонный пандус соединял его с улицей того же времени. Бассейн явно не был частью традиционных римских терм. О нем нет никаких упоминаний в письменных источниках. Наиболее правдоподобная гипотеза о его использовании заключается в том, что бассейн был частью системы управления водными ресурсами и играл роль резервуара для воды. Есть возможность также, что он использовался в сельском хозяйстве. Ученые не исключают возможные ритуальные функции.

Участок вокруг бассейна площадью два гектара изобилует остатками зданий и артефактами, скопившимися за восемь веков, начиная с V века до нашей эры. В то время на этом месте располагался оживленный перекресток дорог на пути из Рима в его первую колонию — морской порт Остию. Есть надежда, что найденные предметы помогут уточнить предназначение бассейна. Особую ценность имеет деревянный фрагмент, обнаруженный на дне бассейна, на нем сохранилась надпись на этрусском языке.

Фото: Fabio Caricchia, Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio

«Раскопки во всем своем величии открывают это важное место, которые было населено более восьми веков, что подтверждается количеством и, прежде всего, качеством обнаруженных сооружений, таких как монументальный бассейн IV века до нашей эры, найденный целиком, — говорит главный археолог Барбара Росси. — Углубленное изучение большого количества материалов, которые это исследование вернуло нам и продолжает возвращать, — дерево, терракота, металлические предметы, надписи, — откроет секреты этого необычного уголка большого Рима».

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По материалам: polit.ru

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