Дубленки, кашемир и наряды для вечеринок: погружаемся в уютную осень в новых лукбуках

Вадим Карасев

Продолжаем изучать актуальные осенне-зимние коллекции. Уютные шерстяные вещи, дубленки и, конечно, наряды для осенних вечеринок — это и многое другое в сегодняшней подборке.

1.Max Mara Leisure

Коллекция Max Mara Leisure сезона осень-зима вдохновлена бескрайними просторами Южной Америки. Вещи сделаны в основном из мягкой на ощупь ткани джерси, для которой используется как теплый кашемир, так и мериносовая шерсть и альпака, а изысканные текстуры повторяют матовые, грубые и гладкие поверхности гранитных скал Серро-Торре и коры деревьев.









2.Patrizia Pepe

Лукбук преколлекции бренда приглашает в путешествие по самым стильным местам и модным арт-кварталам Лондона. Блестящие кислотно-зеленые атласные костюмы в стиле Дэвида Боуи чередуются с платьями с принтами, чтобы каждая девушка могла почувствовать себя рок-иконой. Вдохновляясь районом Шордич, где местные жители разрисовывают стрит-артом улицу Брик-Лейн, и хипстерским духом Ист-Энда, в коллекцию добавили тему милитари, которая интерпретирует современный уличный стиль.





3.Coach

Преколлекция бренда наполнена яркими и живыми деталями, ностальгией по ночевкам в палатках и страшным историям у костра. В ее основе микс ретроэстетики и спортшика, а ключевыми вещами стали комбинезоны, анораки, меховые жилеты, сандалии, надетые на объемные носки, панамы.





4.The Kooples

Строгие силуэты и брючные костюмы в коллекции бренда чередуются с женственными платьями. Впрочем, от классических фасонов все внимание быстро переходит к верхней одежде: дубленки и кожаная куртка, безусловно, звезды коллекции.





5.Pinko

Осенне-зимняя коллекция бренда не ограничивается классическими сезонными цветами. Разгонять хандру предлагают пальто изумрудного оттенка, фиолетовыми платьями и пестрыми принтами. Для вечеринок, как обычно, заготовлены переливающиеся блестящие наряды.



