Елена Яковлева раскрыла тайну Людмилы Гурченко

Лидия Мартынова

59-летняя актриса Елена Яковлева публично поделилась способами, которые помогают ей поддерживать красоту в столь солидном возрасте. На съемках программы «Спасите, я не умею готовить» на телеканале ТВ «Центр» артистка призналась, что не раз прибегала к помощи пластических хирургов, а также регулярно посещает косметолога по сей день.

Первой сделанной операцией для Яковлевой была блефаропластика. Результат настолько воодушевил Елену, что она решила выбрать еще парочку процедур, чтобы вернуть молодость и свежесть лица. Между делом артистка проговорилась, что однажды делала операцию у врача знаменитой Людмилы Гурченко, который признался, что на ее лице слишком много «подтяжек», а после и вовсе отказался работать с популярнейшей клиенткой, ибо «это уже перебор».

«В 41 год я сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена Гурченко. Это была первая операция, потом он ей отказался делать, потому что посчитал, что уже не надо — будет перебор»,

— упомянула Лена в разговоре.

Сейчас, по словам актрисы, ей не нужны слишком сложные операции, так как основная часть работы хирурга была сделана. Сейчас остается лишь поддерживать общий тонус кожи лица и зоны декольте, изредка посещая процедуры с «уколами красоты».

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