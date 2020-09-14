Фокин отказался встречаться с нардепами для пояснения своих слов об амнистии боевиков

Алексей Вольцев

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на встречу с комитетом Верховной Рады по вопросам организации местной власти и самоуправления, чтобы объяснить свои заявления относительно статуса Донбасса и амнистии боевиков. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель председателя комитета, нардеп Александр Качура."Озвученная причина – занятость и необходимость работать в трехсторонней контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения не оговорена", – отметил депутат.Качура подчеркнул, что будет требовать незамедлительно провести данную встречу."Чтобы усилить позицию Украины, необходимо консолидированное виденье парламента и делегатов в трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", – добавил он.Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/fokin-otkazalsya-vstrechatsya-s-nardepami-dlya-poyasneniya-svoih-slov-ob-amnistii-boevikov-1518164.html