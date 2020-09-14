Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба расскажет о том, как достичь успехов в любой из сфер жизни каждому Знаку Зодиака. Старайтесь следовать рекомендациям астролога. Чтобы не наломать дров и остаться на волне удачи.

Середина сентября ожидается довольно благоприятным, но не стоит расслабляться, потому что звезды и планеты могут преподнести некоторым Знакам неприятные сюрпризы. Важно держать каждую сферу жизни под собственным контролем и следовать советам Павла Глобы, которыми поделился с нами портал Woman`s day.

Овен

Овнам необходимо перестать решать чужие проблемы, и на то есть пять веских причин. Особенно это актуально в конце недели. Выходные лучше провести так, как хочется самим Овнам, а не так, как хочет кто-то другой. Нужно будет как следует отдохнуть от работы и от общения с людьми. Астролог рекомендует подумать о кратковременной поездке в одиночестве.

Если выходные будут сложными, то понедельник со вторником станут максимально благоприятными. Эти два дня прекрасно подойдут для решения самых сложных проблем дома и на работе. Если успеть все сделать в эти дни, остаток недели будет тоже весьма благоприятным. В целом эти семь могут оказаться яркими и интересными.

Телец

Самыми сложными днями неделя для Тельцов станут 19 и 20 сентября. На выходных может показаться, что силы покинули тело. В выходные и в будние дни могут появляться сложные жизненные ситуации, найти выход из которых помогут три эффективных способа. В целом неделя будет довольно успешной для всех Тельцов, которые умеют мыслить нестандартно.

Ожидается, что этим людям повезет в любви и в рабочей сферах, если они смогут воспользоваться всеми своими творческими способностями. Это важный период, в который можно продвигать новые идеи, знакомиться с новыми людьми. Противоположный пол будет сражен выдумкой и неординарностью Тельцов, а начальство будет в восторге от необычных идей.

Близнецы

Близнецам стоит помнить о законе притяжения мыслей. Он может как сделать жизнь лучше, так и всё испортить, если позволить себе думать только о плохом. Близнецы — это прирожденные оптимисты, так что настроиться на правильную волную будет достаточно просто, особенно в дни силы — 14, 18 и 19 сентября.

В середине недели возможны некоторые неурядицы в отношениях с близкими и второй половинкой. 17 числа и вовсе будет неблагоприятный день, в который лучше избегать шумных компаний и общения с незнакомцами. Абстрагироваться от проблем финансового и рабочего характера помогут домашние дела. Уборка — отличный способ расслабиться и очистить мысли от негатива.

Рак

Это будет очень продуктивная неделя для Раков, поэтому им стоит избавиться от лени и апатии. Сейчас лучшее время для подписания контрактов, заключения сделок, дорогостоящих приобретений. Особенно стоит выделить 16 и 17 сентября — два самых благоприятных дня недели. Также энергетически приятным будет воскресенье, но его лучше посвятить любви.

В целом на неделе ракам очень будет везти и в амурных делах. Возможны новые знакомства, некоторые из которых станут судьбоносными, особенно для одиноких представителей Знака. Всем, кто уже в отношениях, удастся придти к соглашению, к гармонии. Астролог советует признавать свои ошибки до того, как вторая половинка затаит обиду.

Лев

С первых дней и первых минут этой недели Львы почувствуют позитив, удачу и воодушевление. Самым большим и приятным будет успех в любви. Это касается не только тех Львов, которые находятся в поисках отношений. Также успех повернется к тем, кто уже состоит в отношениях или даже в браке. Это идеальное время совместных дел и забот.

В финансовых делах не всё так радужно. Стоит бороться с негативными установками, мешающими добиваться желаемого. Нужно меньше говорить себе «я не смогу», «это невозможно». Возможно всё, особенно сейчас, когда звезды помогают быстро достигать состояния потока. Львам предстоит решать много проблем на работе и в бизнесе.

Дева

Девы относятся к мстительным или, как минимум, к злопамятным Знакам Зодиака. На этой неделе нет места плохим воспоминаниям, ненависти, мести и злобе. Астролог рекомендует избегать общения с теми, кто раздражает Дев и с теми, кто их выводит из состояния равновесия. Если этого сделать нельзя, то нужно просто набраться терпения.

Самый благоприятный день недели — воскресенье. Дев ожидает богатый событиями день, в который можно смело отправляться на шопинг, принимать важные решения в любовной сфере. В течение недели лучше не терять сосредоточенности и осторожности, особенно 16 числа. Эти семь дней — время, когда нельзя принимать необдуманных решений. В важных вопросах нельзя пускать все на самотек.

Весы

На этой неделе могут всплыть старые любовные проблемы, нерешенные вовремя в прошлом. Ощутить это можно будет ближе к концу недели. Вообще, в амурных делах эти семь дней будут не самыми приятными. Зато в рабочих вопросах и финансовой сфере Весам улыбнется большая удача, особенно в первые пару дней, когда звезды будут в хорошем настроении.

Павел Глоба советует заниматься неотложными текущими задачами и пока не начинать ничего нового. Дел может быть невпроворот, так что потребуется быстро снимать стресс и повышать энергетику. В этом Весам помогут специальные физические упражнения. Простой эту неделю назвать сложно, однако, у Весов будут все шансы стать счастливее и успешнее.

Скорпион

Скорпионов в самом начале недели могут ожидать некоторые бытовые проблемы. У них могут быть духовные причины, поэтому не стоит забывать о внутреннем, душевном развитии. На этой неделе нужно больше думать о высоком, о вечном. Возможно, Скорпионы смогут обрести веру в себя, во что-то большее. Настало время больших духовных и личных перемен.

Изменения могут ожидать этих людей в любовной сфере. Одинокие Скорпионы найдут свою любовь или человека, который им покажется прекрасным кандидатом на обладание их сердцем. Всем, кто уже в отношениях, звезды помогут в переводе их на новый уровень. Это будет удачное время для семейных посиделок, встреч с родными и близкими.

Стрелец

На этой неделе звезды будут на стороне Стрельцов. Несмотря на это, можно ожидать обострения ссор и проблем в общении с врагами и недоброжелателями, особенно 16 сентября. Неперебиваемый оберег от сглаза, проблем и завистников поможет Стрельцам оставаться на плаву и не допускать разрушительных скандалов, неурядиц.

В целом звезды будут на стороне Стрельцов, особенно 14, 15 числа и на выходных. Павел Глоба советует больше времени посвящать работе. Есть все шансы существенно повысить доходы, а также продвинуться в решении важных проблем. Также на неделе возможны неурядицы в семье. Нужно как можно быстрее гасить разногласия, чтобы не допускать ссор.

Козерог

Это очень стабильное и благоприятное время. Звезды с планетами в полной гармонии, поэтому можно пользоваться ежедневными ритуалами на удачу и успех. Они не только помогут добиваться гораздо больших успехов, но и помогут сгладить острые углы в неблагоприятный день — пятницу. Нужно лишь помнить, что сейчас нет ничего невозможного.

В любовной сфере Козерогам понадобится смена обстановки. Можно вместе со второй половинкой оправляться в путешествия. Одиноким Козерогам командировки и поездки помогут познакомиться с новыми людьми, среди которых может оказаться любовь всей жизни. Это идеальный период для коллективной работы, взаимовыручки на работе и в бизнесе.

Водолей

Это не самая простая неделя. Уже в первый ее день может появиться ощущение того, что всё идет наперекосяк, причем во всех сферах жизни. Если вдруг всё пойдет не так, как планировалось, можно воспользоваться тремя полезными советами о том, как выбраться из этой ситуации. Наиболее опасными будут первые пара дней — звезды и планеты в это время будут в полной дисгармонии.

Начиная со среды ночные светила станут более созидательными. Несмотря на это, даже в конце рабочей недели Водолеям придется отстаивать свое мнение и встречать ан пути мощную оппозицию, много критики. Павел Глоба советует Водолеям бороться с безрассудством. Нужно принимать только взвешенные решения.

Рыбы

У Рыб возможны семейные неурядицы, поэтому им стоит воспользоваться лучшими домашними оберегами. Звезды и планеты не в лучшей кондиции, поэтому в любви возможны вспышки ревности. Также любовная сфера может принести Рыбам множество переживаний. Если вдруг начнется ссора, лучше не стоять на своем, проявлять осторожность и быть предельно учтивыми.

В рабочей сфере довольно благоприятно пройдут дела. Не требующие коллективной работы. Всё, что придется выполнять в одиночку, может обрести успех. Очень осторожными стоит быть всем, кто по зову долга много общается с людьми и является звеном в большой цепи. Большой успех может ожидать бизнесменов, фрилансеров, творческих людей.