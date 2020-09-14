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Холзи рассказала, как ее дразнят BTS

Холзи рассказала, как ее дразнят BTS

Холзи (Halsey) и к-поп группа BTS лучшие друзья! Они не только постоянно поддерживают друг друга, но и не упускают возможности посмеяться или подразнить кого-то.

В интервью Heatworld Холзи рассказала о своей новой песне Nightmare и о сотрудничестве с BTS. Оказалось, что разучить танец для Boy With Luv было намного сложнее, чем можно подумать.  Исполнительница выучила хореографию еще в США. Она сравнивала свой учебный процесс с телефонной игрой.


«Этого научил кого-то, кто научил этому кого-то, кто научил этому меня. Итак, я играл в телефонную хореографию»,


— пошутила Холзи.

В какой-то момент выяснилось, что Холси неправильно выучила одно движение. В ее версии были задействованы локти, которых не должно быть. По словам певицы, Чонгук (Jungkook) и Джей-Хоуп (J-Hope) теперь постоянно дразнят ее.

«Им совершенно не стыдно смеяться надо мной. Каждый раз, когда мы это делаем, Джей-Хоуп и Чонгук подшучивают над моими движениями. Я знаю это, но я делаю все, что могу»,

— призналась Холзи.

А у тебя есть друзья, с которыми ты постоянно смеешься?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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