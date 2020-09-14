Израиль подвели к тотальному карантину: первый в мире повторный локдаун

Алексей Вольцев

В связи с неутешительными показателями распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в Израиле местные власти приняли решение ввести тотальный карантин с 14.00 пятницы, 18 сентября, на всей территории страны. Израиль станет первым в мире государством, в котором вводится повторный локдаун через полгода после первого. Глава правительства Биньямин Нетаньяху назвал это «преимуществом», которое позволит раньше других остановить вторую волну эпидемии. С такой позицией согласны далеко не все специалисты — прежде всего в самом Израиле, пишет сегодня, 14 сентября, новостной портал Ynet.

Пока правительство утвердило лишь основные направления карантинных ограничений. Развёрнутый свод правил поручено разработать Минздраву и обнародовать в ближайшие дни. Но уже сейчас известны основные ограничения в связи с повторной «блокировкой».

Как сообщил на специальной пресс-конференции Нетаньяху, карантин будет введён на три недели — до 11 октября. Правительство оставило за собой право продлить карантинный период в том случае, если того потребует ситуация. Каждую неделю кабмин будет проводить оперативные заседания по ситуации с коронавирусом, корректируя действия и условия карантина.

Школы и детские сады прекратят работу в пятницу, 18 сентября. Рестораны, кафе, торговые центры, остиницы, частные пансионы и туристические объекты также будут закрыты для посетителей. Ограничивается передвижение в населённых пунктах, а также между городами и посёлками. Гражданам запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров. Государственные учреждения прекратят приём посетителей и будут работать по сокращённому графику, в то время как частные компании продолжат деятельность с соблюдением жёстких санитарно-эпидемиологических правил и без приёма посетителей Будут разрешены собрания до 10 человек в помещении и до 20 — на открытых площадках.

Помимо индустрии туризма и сферы торговли ограничений деловой активности, как это было во время предыдущего карантина (март — апрель) не предусматривается. Вместе с тем никакой конкретики по этому поводу пока нет, отмечает Ynet.

Работа общественного транспорта будет ограничена, но не остановлена полностью. Какими именно будут ограничения, устанавливают министерства здравоохранения и транспорта. Нет ясности и в отношении работы аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Этот вопрос продолжают обсуждать представители Минздрава, МИДа, МВД, министерства транспорта и Совета национальной безопасности Израиля. Первоначально предлагалось полностью закрыть границы, однако затем позиция была смягчена. Ожидается, что решение по данному будет оглашено вечером 14 сентября.

Правительство Нетаньяху пообещало представить в ближайшие дни программу по дополнительному стимулированию экономики во время локдауна. Подробности пока неизвестны. Согласно оценкам Минфина, повторный карантин обойдётся израильской экономике в 6,5 млрд шекелей ($ 1,9 млрд). Однако эксперты считают эту цифру сильно заниженной, называя сумму от 14 млрд ($ 4 млрд) до 20 млрд ($ 5,8 млрд) — в зависимости от продолжительности карантина.

Никаких точных ориентиров для выхода из карантина не названо — так же, как это было в период локдауна первой волны. В этой связи власти лишь отмечают, что «конечной целью является снижение темпов распространения заболевания до такого уровня, чтобы можно было перейти к программе „Светофор“».