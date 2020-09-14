«Я пытаюсь простить»: Оксана Самойлова не решилась на развод с Джиганом

Анастасия Иванова

В последнее время Оксана Самойлова все чаще делится своей личной жизнью в Instagram, общается с поклонниками, отвечает на их вопросы и рассказывает о том, что происходит за кулисами – в их семье и в их отношениях с мужем.

Еще совсем недавно поклонники Оксаны были уверены, что ее брак находится на грани распада: после того, как девушка узнала о том, что ее муж изменял ей, она, конечно, сразу же приняла решение развестись. Но в конечном итоге смогла простить Джигана и остаться с ним ради детей.

«Простить и попытаться простить – я в пути. Пока не знаю, честно говоря. Но думаю, это гораздо сложнее, чем уйти. Через пару лет я смогу ответить. Время покажет»,

– ответила Оксана.

Больше Оксана ничего не рассказывала о личной жизни, зато охотно поделилась секретами своей нескончаемой энергии и рассказала свои правила воспитания детей.

Девушка отметила, что не все делает сама, во многом ей помогают няни:

«Сейчас у нас даже две няни. Одна у Давида, другая – у Майи. У меня четверо детей, я же не самоубийца. Физически невозможно одному человеку их развозить в разные места на занятия, встречать, собирать, разбирать. Няня – это мои дополнительные руки»,

– объяснила она.Подпишись на нас в Яндекс Новости