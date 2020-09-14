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Эксперт допустил, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся до утра

Эксперт допустил, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся до утра
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся, пока не будет достигнуто результатов, не исключено, что лидеры двух стран будут общаться до утра, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Переговоры российского и белорусского президентов проходят в Сочи в резиденции Бочаров ручей.


"Это переговоры с глазу на глаз, один на один. Они продлятся столько времени, сколько понадобится. Ни формат, ни время не ограничены. Очень много они могут говорить. Главное, чтобы был результат", - сказал эксперт РИА Новости.

"Если вспомнить минскую встречу по поводу разрешения конфликта на юго-востоке Украине, по минским договоренностям, то собирались на час-полтора, а просидели всю ночь до утра. Здесь вопрос не менее серьезный. На кону сегодня стоит государственность Белоруссии, сохранение национального белорусского государства. Кроме России спасти национальную государственность Белоруссии на сегодняшний день некому", - сказал Мартынов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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