Эксперт допустил, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся до утра

Влада Некрасова

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся, пока не будет достигнуто результатов, не исключено, что лидеры двух стран будут общаться до утра, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Переговоры российского и белорусского президентов проходят в Сочи в резиденции Бочаров ручей.





"Это переговоры с глазу на глаз, один на один. Они продлятся столько времени, сколько понадобится. Ни формат, ни время не ограничены. Очень много они могут говорить. Главное, чтобы был результат", - сказал эксперт РИА Новости.

"Если вспомнить минскую встречу по поводу разрешения конфликта на юго-востоке Украине, по минским договоренностям, то собирались на час-полтора, а просидели всю ночь до утра. Здесь вопрос не менее серьезный. На кону сегодня стоит государственность Белоруссии, сохранение национального белорусского государства. Кроме России спасти национальную государственность Белоруссии на сегодняшний день некому", - сказал Мартынов.