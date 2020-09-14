Эротическое белье – как выбрать и на что обратить внимание

Роман Иванов

Женщины любят красивое нижнее белье, в котором они могут чувствовать себя особенными и сексуальными. Но не стоит забывать, что любое эротическое белье, прежде всего, должно быть удобным и комфортным при носке.

Выбрать идеальное нижнее белье непросто, особенно если женщина хочет произвести впечатление на свое любимого мужчину. Изделие должно быть качественным, красивым, удобным и, обязательно подогревать интерес и подчеркивать все прелести женского тела.

Что выбрать – комплект бюстгальтер/трусики или боди?

Чаще всего эротическое белье ассоциируется с комплектом: нарядными трусиками, бюстгальтером и чулками. Эти три элемента являются своеобразной базой. Но если вы хотите выглядеть сексуально и соблазнительно для своего мужчины, вам подойдет атласный, шелковый или даже кожаный эротический боди, который обязательно подчеркнет женственные формы. Более того, к боди отлично подойдет тонка и легкая ночная рубашка, широкая футболка, чулки и прочие дополнительные аксессуары.

Кружевные боди с провоцирующими вырезами в определенных местах смогут максимально привлечь внимание мужчины, буквально сведя его с ума красотой женской фигуры в уникальном эротическом белье. Конечно, стоит помнить, что подобный комплект одежды покрывает очень малую часть тела, поэтому подобные наряды сможет одеть только максимально уверенная в себе женщина. Но мужчина это оценит, уж поверьте, ведь элегантное обтягивающее белье, покрывающее лишь часть прекрасного тела, это намного приятнее и чарующе, чем просто нагота. Выбирая эротическое белье, вы сами решаете, сколько хотите показать, и как именно хотите преподнести себе.

Костюмы для любителей ролевых игр

Эротическое белье также включает в себя и различные тематические костюмы, только, так сказать, «урезанные» и минималистические их версии. Наиболее популярными костюмами для сексуальных ролевых игр являются наборы женщины-полицейского, медсестры, горничной, супергероев в обтягивающих латексных нарядах или школьницы старших классов в коротких юбочках. Такой наряд обычно состоит из довольно откровенного нижнего белья, дополненного характерными тематическими аксессуарами. Эти костюмы позволяют подчеркнуть женское тело, а также являются отличным способом разнообразить приевшуюся однообразную сексуальную жизнь, что особенно актуально для пар, проживших вместе довольно длительное время.