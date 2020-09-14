Кешбэк простимулировал интернет-продажи речных круизов

Лидия Мартынова

Первый опыт по продвижению внутреннего туризма с кешбэком до 15 тыс.за путёвку оказался удачным для речных туроператоров. Сколько денег получили турситы за круизы по рекам России, а также почему эту акцию необходимо повторить, «Вестнику АТОР» рассказали в круизной компании «Мостурфлот».

ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ КРУИЗОВ ВЫРОСЛА

Как рассказывает Светлана Гончарова, заместитель генерального директора по туризму круизного туроператора «Мостурфлот», на «акционные» круизы в период 21-28 августа было оформлено более 200 заявок. В основном акцией воспользовались постоянные туристы, который в любом случае отправились бы в выбранный круиз.

Хотя серьезного общего «всплеска» продаж в этот период не произошло, прирост продаж был круизов через интернет был весьма существенным.

«В этом году многие люди и так перешли на оплату онлайн из-за пандемии и невозможности посетить офис ТО, а в период акции они фактически «сделали кассу» по интернет-продажам за год», –подчеркнула Светлана Гончарова.

По ее словам, в обычное время доля интернет-канала в продажах речных круизов составляет 15%, но с 21 по 28 августа на онлайн пришлось более 60% всех продаж. Что интересно, что при этом доля онлайн-оплат выросла и для круизов, которые не вошли в список для кэшбека (например, короткие круизы или предложения следующего сезона).

Любопытно также, что в интернет-канале активизировались и пенсионеры, которые заранее звонили в «Мостурфлот» и уточняли, как завести карту «МИР», оплатить онлайн и получить кешбэк.

В ТОПЕ ПРОДАЖ КРУИЗОВ С КЕШБЭКОМ – ЛЮКСЫ И ЛОУКОСТЕРЫ

Прошедшая акция с предоставлением кешбэка за путешествия по России продемонстрировала интересные результаты части «посткарантинных» предпочтений туристов.

Например, у «Мостурфлота» по акции чаще всего покупали недельные круизы с отправлением из Москвы по таким направлением как Санкт-Петербург, Казань и Плёс, но с обязательным возвращением в столицу. Ранее же часть туристов на этих круизах предпочитала задержаться в одном из городов по маршруту и вернуться самостоятельно.

Около 20% из всех проданных в период акции круизов пришлось на люксовые предложения, в то время как 60% выбрало для путешествия лоукостер.

Средний чек «акционных» речных круизов составил 90 тыс. рублей, а средний размер кэшбека – 13%. Таким образом, речные круизные туристы «Мостурфлота» уже получили в совокупности около 2,3 млн. руб. кешбэка за приобретенное путешествие.

Чтобы увеличить итоговый кэшбек, платежи нередко делились на 2 части, например, 1 каюту выкупали 2 супруга по отдельности.

Также многие туристы, зная об акции, бронировали свое путешествие заранее, но саму оплату производили с 21 по 28 августа. Возможно, поэтому самые активные продажи шли в первый день акции, а второй яркий всплеск наблюдался в последний день.

АКЦИЮ НЕОБХОДИМО ПОВТОРИТЬ

В целом, итогами акции в «Мостурфлоте» довольны, считая, что она оказалась полезной и для всех участников туристического рынка.

«Это правильный вектор развития», – говорит г-жа Гончарова, отмечая, что, наверное, впервые за много лет Ростуризм так плотно и эффективно работал с туроператорами. Например, в ведомстве прислушались к мнению специалистов и провели акцию в августе, когда речная навигация была еще в самом разгаре, а не в сентябре-октябре, как планировалось изначально.

Тем не менее, в будущем, по мнению эксперта, хотелось бы видеть больше рекламы предстоящей акции, а саму ее провести еще раз не только в этом году, но и весной следующего года, когда у туроператоров будут наиболее полно представлены все направления и предстоящие круизы в летней навигации.

«Я уверена, что при хорошем оповещении и ярком выделении в рекламе речного круизного сегмента, мы получим намного больше новых клиентов, которые до этого даже не задумывались о подобном виде отдыха», – резюмируют в «Мостурфлоте».

Напомним, что Владимир Путин уже поддержал идею повторного проведения акции с кешбэком за туры по России, а глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, какие изменения могут произойти в механике и условиях акции.