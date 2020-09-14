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Князь Монако Альбер II с детьми поддержал свою жену княгиню Шарлен на соревнованиях Water Bike Challenge

Князь Монако Альбер II с детьми поддержал свою жену княгиню Шарлен на соревнованиях Water Bike Challenge

Вчера в Монако завершились благотворительные соревнования Water Bike Challenge, участие в которых приняла и 42-летняя супруга князя Альбера II княгиня Шарлен. По их правилам двум командам, состоящим из четырех всемирно известных спортсменов, предстояло преодолеть расстояние в 180 километров от Кальви на Корсике до Монако на водных велосипедах.

Поддержать Шарлен пришли ее 62-летний муж и их дети, пятилетние близнецы Габриэлла и Жак. Как только соревнования закончились и Шарлен сошла на сушу, родные принялись ее обнимать и поздравлять с победой — команда жены князя Монако Serenity стала победителем этих соревнований.


Эти соревнования проходили при участии фонда княгини и должны повысить осведомленность о его программах, включая такие как "Учиться плавать" и "Безопасность на воде". С момента создания фонда княгини Шарлен в 2012 году более 730 000 человек, особенно дети, воспользовались этими программами в 34 странах.

Кстати, участвовать в них должен был и Конор Макгрегор, звезда UFC, однако сделать этого он не смог, так как в очередной раз был арестован по обвинению в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.

Княгиня Шарлен является известным филантропом и часто использует свои спортивные связи, чтобы собрать деньги для фонда. Сама она, будучи уроженкой Зимбабве, выступала в составе сборной ЮАР по плаванию на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. В 2007 году она ушла из профессионального плавания, а через четыре года вышла замуж за князя Альбера II.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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