Координатор штаба Навального в Томске проходит в гордуму

Влада Некрасова

Координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева проходит на выборах в гордуму, следует из предварительных данных облзбиркома. По партспискам побеждает "Единая Россия".

Согласно предварительным данным на сайте городской избирательной комиссии Томска, Фадеева набрала наибольшее количество голосов из всех кандидатов на семи избирательных участках своего округа из девяти. Ее ближайший конкурент – Наталья Богданова ("Единая Россия").

"Я выиграла на 7 участках из 9… ", - написала, в свою очередь, Фадеева в соцсети "ВКонтакте". Она добавила, что также в гордуму проходит ее коллега Андрей Фатеев По данным облизбиркома, Фатеев побеждает на всех шести избирательных участках своего округа №11 (1315 голосов).

ЛДПР – 14,43%, "Справедливая Россия" – 11,21%, "Яблоко" – 9,17%, "Партия Роста" – 5,33%.

Жители Томска 11-13 сентября выбирали депутатов гордумы седьмого созыва. Из общего количества 10 депутатов избиралось по партийным спискам, а 27 – по одномандатным избирательным округам.