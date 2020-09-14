Координатор штаба Навального в Томске проходит в гордуму
Согласно предварительным данным на сайте городской избирательной комиссии Томска, Фадеева набрала наибольшее количество голосов из всех кандидатов на семи избирательных участках своего округа из девяти. Ее ближайший конкурент – Наталья Богданова ("Единая Россия").
"Я выиграла на 7 участках из 9… ", - написала, в свою очередь, Фадеева в соцсети "ВКонтакте". Она добавила, что также в гордуму проходит ее коллега Андрей Фатеев По данным облизбиркома, Фатеев побеждает на всех шести избирательных участках своего округа №11 (1315 голосов).
ЛДПР – 14,43%, "Справедливая Россия" – 11,21%, "Яблоко" – 9,17%, "Партия Роста" – 5,33%.
Жители Томска 11-13 сентября выбирали депутатов гордумы седьмого созыва. Из общего количества 10 депутатов избиралось по партийным спискам, а 27 – по одномандатным избирательным округам.