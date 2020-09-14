Королева судится с беременной любовницей Тарзана

Анастасия Иванова

Наташа Королева и Сергей Глушко всегда считались душевной и заводной парой, которая не искала приключений на стороне, а вдохновлялась друг другом. Увы, все меняется и в отношениях певицы «Желтых тюльпанов» появилась трещина. На сей раз Тарзана обвиняют в неверности. Издательству «СтарХит» удалось получить эксклюзивную переписку Сергея Глушко и его любовницы.

Все дело в том, что Наташа Королева не так давно была в отпуске, а вернувшись, обнаружила, что дома не хватает драгоценностей на 5 миллионов рублей, а также денежной суммы в размере 3 тыс. евро. Королева подала заявление в полицию и приписала недостачу Анастасии Ш, которая, как оказалось, продолжительное время находится в отношениях с ее мужем Тарзаном.

Дело осложняет тот факт, что 23-летняя любовница стриптизера беременна. Она отрицает факт кражи и утверждает, что певица обвинила ее из-за мести сопернице. «СтарХит» поделился уникальными кадрами с телефона молодой Анастасии Ш., на которых видно, как Сергей собирается отправиться к ней домой на свершение «интимных подвигов».

Отметим, что сам Глушко пока не комментирует данную информацию.

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