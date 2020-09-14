Королева судится с беременной любовницей Тарзана
Наташа Королева и Сергей Глушко всегда считались душевной и заводной парой, которая не искала приключений на стороне, а вдохновлялась друг другом. Увы, все меняется и в отношениях певицы «Желтых тюльпанов» появилась трещина. На сей раз Тарзана обвиняют в неверности. Издательству «СтарХит» удалось получить эксклюзивную переписку Сергея Глушко и его любовницы.
Все дело в том, что Наташа Королева не так давно была в отпуске, а вернувшись, обнаружила, что дома не хватает драгоценностей на 5 миллионов рублей, а также денежной суммы в размере 3 тыс. евро. Королева подала заявление в полицию и приписала недостачу Анастасии Ш, которая, как оказалось, продолжительное время находится в отношениях с ее мужем Тарзаном.
Дело осложняет тот факт, что 23-летняя любовница стриптизера беременна. Она отрицает факт кражи и утверждает, что певица обвинила ее из-за мести сопернице. «СтарХит» поделился уникальными кадрами с телефона молодой Анастасии Ш., на которых видно, как Сергей собирается отправиться к ней домой на свершение «интимных подвигов».
Отметим, что сам Глушко пока не комментирует данную информацию.
View this post on Instagram
Дорогая Лерочка @valeriya Хочу от всей души поздравить тебя с этим прекрасным днём! Днём твоего рождения! Ты для меня не просто потрясающая артистка и крутой профессионал, но и удивительная женщина, с очень непростой судьбой и невероятно сильным стержнем; заботливая любящая мама и дочь, и конечно же настоящий человек с широчайшей душой и подруга, верное надежное плечо! Ты заслужила быть счастливой в своей красивой семье! Желаю тебе здоровья, прежде всего, и будь счастлива, сияй, созидай, восхищай!!! P.s нашла в архивах воспоминания о наших прекрасных творческих посиделках в весёлой компании @marshalsinger @stas_mihailoff @igor_nikolaev_music за кадром снимает наш любимый Йося @prigozhin_iosif ！！！#деньрождения #весна #валерия #дива