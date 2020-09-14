Лечащий врач Анастасии Заворотнюк впервые рассказал о подробностях лечения

Лидия Мартынова

Анастасия Заворотнюк уже долгое время не появляется на публике. Стоит упомянуть, что последний раз ее заметили в светском обществе на презентации ювелирного салона в Армении, состоявшейся весной 2019-го. Тогда фотографы и рекламщики обратили внимание на шрам Насти на шее, который был получен, предположительно, вследствие биопсии. В мае 2020 года на совещании руководителей Минздрава впервые открыто заговорили о ее заболевании.

«Хорошо это видно в случае глиобластомы, злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием»,

— часть разговора представителей.

Професор Петр Чумаков, ведущий врач Заворотнюк, подтвердил опасения общественности за любимую актрису, подчеркнув, что ее случай является «абсолютно смертельным заболеванием», однако, летом 2020 года специалисты заговорили о новом методе лечения, который, возможно, спасет жизнь «Нашей прекрасной няне Вике». Речь идет о лечении рака вирусами.

«Вирусная терапия рака — довольно перспективный развивающийся подход. Клетки Анастасии были в свое время заморожены для других целей. Нам их предоставили. Мы их протестировали и теперь знаем, что ее опухоль чувствительна к нескольким нашим препаратам»,

— заявил Чумаков, дав надежду поклонникам звезды.

Самой большой проблемой в ее случае является то, что хирургически удалить глиобластому полностью невозможно. Надеемся, что экспериментальное лечение даст свои плоды!

Подпишись на нас в Яндекс Новости