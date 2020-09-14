Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лечащий врач Анастасии Заворотнюк впервые рассказал о подробностях лечения

Лечащий врач Анастасии Заворотнюк впервые рассказал о подробностях лечения

Анастасия Заворотнюк уже долгое время не появляется на публике. Стоит упомянуть, что последний раз ее заметили в светском обществе на презентации ювелирного салона в Армении, состоявшейся весной 2019-го. Тогда фотографы и рекламщики обратили внимание на шрам Насти на шее, который был получен, предположительно, вследствие биопсии. В мае 2020 года на совещании руководителей Минздрава впервые открыто заговорили о ее заболевании.


«Хорошо это видно в случае глиобластомы, злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием»,

— часть разговора представителей.

Професор Петр Чумаков, ведущий врач Заворотнюк, подтвердил опасения общественности за любимую актрису, подчеркнув, что ее случай является «абсолютно смертельным заболеванием», однако, летом 2020 года специалисты заговорили о новом методе лечения, который, возможно, спасет жизнь «Нашей прекрасной няне Вике». Речь идет о лечении рака вирусами.

«Вирусная терапия рака — довольно перспективный развивающийся подход. Клетки Анастасии были в свое время заморожены для других целей. Нам их предоставили. Мы их протестировали и теперь знаем, что ее опухоль чувствительна к нескольким нашим препаратам»,

— заявил Чумаков, дав надежду поклонникам звезды.

Самой большой проблемой в ее случае является то, что хирургически удалить глиобластому полностью невозможно. Надеемся, что экспериментальное лечение даст свои плоды!

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Минтруд назвал новый размер пенсий в 2021 году
Минтруд назвал новый размер пенсий в 2021 году
Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области
Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области
Обряды с солью на рассорку, на защиту от врагов и на чистку дома
Обряды с солью на рассорку, на защиту от врагов и на чистку дома
Для 43 миллионов человек. Российские пенсионеры начнут получать больше
Для 43 миллионов человек. Российские пенсионеры начнут получать больше
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником милиции
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником
В Ульяновской области на обеспечение школьников горячим питанием до 2023 года направят более 1 млрд рублей
В Ульяновской области на обеспечение школьников горячим питанием до
Тамбовские школы получат новые автобусы
Тамбовские школы получат новые автобусы
Будущие хабаровские педагоги обучаются в новых мастерских
Будущие хабаровские педагоги обучаются в новых мастерских
6 покупок, которые приводят в дом беду и нищету
6 покупок, которые приводят в дом беду и нищету
«Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо вернулся в зал музея
«Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо вернулся в зал музея
От Стивена Кинга до "Рассказа служанки": как модные дизайнеры вдохновлялись литературой
От Стивена Кинга до "Рассказа служанки": как модные дизайнеры
Поставки американского газа в Европу рухнули
Поставки американского газа в Европу рухнули

Топ на сегодня

В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями
Звездный Instagram: отпускные фото и селфи с четвероногими друзьями
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%

Еще по теме

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
Переданную Путину информацию о лечении Заворотнюк объяснили
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы