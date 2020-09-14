Лечащий врач Анастасии Заворотнюк впервые рассказал о подробностях лечения
Анастасия Заворотнюк уже долгое время не появляется на публике. Стоит упомянуть, что последний раз ее заметили в светском обществе на презентации ювелирного салона в Армении, состоявшейся весной 2019-го. Тогда фотографы и рекламщики обратили внимание на шрам Насти на шее, который был получен, предположительно, вследствие биопсии. В мае 2020 года на совещании руководителей Минздрава впервые открыто заговорили о ее заболевании.
«Хорошо это видно в случае глиобластомы, злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием»,— часть разговора представителей.
Професор Петр Чумаков, ведущий врач Заворотнюк, подтвердил опасения общественности за любимую актрису, подчеркнув, что ее случай является «абсолютно смертельным заболеванием», однако, летом 2020 года специалисты заговорили о новом методе лечения, который, возможно, спасет жизнь «Нашей прекрасной няне Вике». Речь идет о лечении рака вирусами.
«Вирусная терапия рака — довольно перспективный развивающийся подход. Клетки Анастасии были в свое время заморожены для других целей. Нам их предоставили. Мы их протестировали и теперь знаем, что ее опухоль чувствительна к нескольким нашим препаратам»,— заявил Чумаков, дав надежду поклонникам звезды.
Самой большой проблемой в ее случае является то, что хирургически удалить глиобластому полностью невозможно. Надеемся, что экспериментальное лечение даст свои плоды!Подпишись на нас в Яндекс Новости