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«Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо вернулся в зал музея

«Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо вернулся в зал музея

После продлившейся три года реставрации картина Томаса Гейнсборо «Мальчик в голубом» вновь выставлена в художественном музее Генри Хантингтона в пригороде Лос-Анджелеса.

Работа реставраторов началась в августе 2017 года. Они должны были провести тщательный технический анализ картины, разработать и реализовать программу консервации с целью устранения застарелых структурных проблем, обесцвечивания лаков, некачественных поновлений и отслаивания красочного слоя. Целый год этой кропотливой работы, с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года, был проведен публично, и посетители музея Хантингтона могли увидеть «Мальчика в голубом» без рамы и наблюдать за работой реставраторов.

Одним из самых интересных открытий, сделанных исследователями, было то, что Гейнсборо пользовался клеем, который он готовил на основе ржаной муки и эля. Для консультации пригласили специалиста по истории продуктов питания, который помог воссоздать оригинальный рецепт на основе современных ингредиентов, чтобы реставраторы могли использовать его на макете и изучить взаимодействие между клеевым слоем и холстом.

Руководитель проекта Кристина О’Коннелл (Christina O’Connell) удалила несколько неровных слоев грязи и обесцвеченного лака небольшими ватными тампонами, чтобы выявить оригинальные краски Гейнсборо. Затем с помощью крошечных кистей она заполнила повреждения красочного слоя, воссоздав мазки художника. «Это был невероятно глубокий профессиональный опыт, — сказала она. — Работы по консервации — это во многом процесс открытия. Я не только видела картину на микроскопическом уровне, но и могла наблюдать за каждым штрихом, поскольку истинные цвета палитры Гейнсборо раскрывались из-под множества слоев загрязнений и обесцвеченного лака».

Гейнсборо писал «Мальчика в голубом» для выставки Королевской академии 1770 года, чтобы продемонстрировать свои способности в портретной живописи в стиле Антониса ван Дейка, поэтому на мальчике одежда аристократа XVI века. Гейнсборо с успехом доказал, что способен превзойти ван Дейка в жанре, где он считался признанным авторитетом. Портрет пользовался огромным успехом на выставке, а после Томаса Гейнсборо, выходца из семьи торговца, стали приглашать писать портреты высшей знати. Подробнее об истории картины можно прочитать в специальном очерке.

По первоначальному плану реставрация должна была завершиться в марте этого года, но из-за карантинных мер возвращение картины в музей пришлось отложить. Сейчас в комплексе имени Генри Хантингтона открыт для посещения только ботанический сад, но администрация надеется вскоре открыть и художественную галерею, где посетителей уже ждет «Мальчик в голубом».

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По материалам: polit.ru

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