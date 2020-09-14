Метеозависимость: 6 способов чувствовать себя лучше в период магнитных бурь и плохой погоды

Вадим Карасев

У многих людей появляются различные недуги и плохое самочувствие в периоды магнитных бурь, смены погоды, скачков атмосферного давления. Это называется метеозависимостью. Эксперты расскажут, как чувствовать себя лучше в такие дни.

Ранее мы рассказывали о советах народной медицины для метеочувствительных людей. Пришло время дополнить эти знания и методы советами ученых и экспертов в области биоэнергетики.

Самомассаж

У многих людей во время смены погоды или магнитных бурь начинает болеть голова. Это ужасное состояние, при котором кажется, что не удалось выспаться, что усталость наступила раньше обычного, хотя ничего тяжелого делать не приходилось.

В таком состоянии очень полезно уметь делать самомассаж. Необходимо разминать пальцы рабочей руки: у правши это правая рука, а у левши — левая. От головной боли помогает массаж большого пальца. Нужно круговыми движениями разминать его основание, а затем медленно подниматься вверх. Делать это лучше в расслабленном состоянии в течение пяти-десяти минут. Вы сразу почувствуете снижение уровня боли. Работать станет намного легче.

Соблюдение режима дня

Очень часто магнитные бери или скачки атмосферного давления происходят не день и не два. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют в такие периоды соблюдать режим дня, ведь это положительно влияет на энергетику и настроение. Нужно ложиться вовремя и вставать не рано и не поздно. Очень важно следить за качеством сна — закрывать шторы, проветривать помещение, не переедать перед сном. Также очень важно не заниматься спортом за час-полтора до сна, не смотреть телевизор.

Полезно хорошо высыпаться, но не всегда это получается делать. Если вы вдруг не выспались в выходной день, можно немного подремать в дневное время. Это тоже поможет избавиться от недомогания.

Питание и питьё

Считается, что снизить уровень усталости и повысить энергетику помогает чай с лимоном, ягодный морс. Витамин С выступает в роли ускорителя обменных процессов. Жидкость помогает вымывать из организма все вредные вещества, поэтому во время проблем, вызванных погодой или Солнцем, стоит больше пить, в том числе и простой чистой воды.

Эксперты рекомендуют также не забывать о том, что вредная пища в такие дни вдвойне вреднее. Стоит остерегаться слишком жирных блюд, употребления алкогольных напитков. Всё это плохо скажется на здоровье и усилит недомогание.

Ароматерапия

Можно зажечь ароматическую палочку с запахом цитрусовых — лимона, грейпфрута, апельсина. Эти запахи повышают тонус, снижают уровень усталости организма.

Вместо аромапалочек можно использовать ароматические эфирные лампы. Помимо цитрусовых ароматов подойдут мята или эвкалипт.

Медитации

Научиться медитировать несложно. Совсем не обязательно быть тибетским монахом. Если появилась усталость из-за работы, нужно вечером не спешить садиться за компьютер, а посвятить десять-пятнадцать минут медитации. Если болит голова в выходной день, то также необходимо отложить все дела и заняться собой.

Самая простая из всех медитаций на расслабление и укрепление здоровья будет понятной для любого человека. Нужно расслабиться, приняв удобную позу, — одним удобно лежать на спине, другим сидеть в кресле, а третьим нравится сидеть на корточках. Далее, после принятия комфортного положения тела, необходимо десять раз глубоко вдохнуть и потом выдохнуть. Это позволит выровнять пульс.

Далее нужно очистить свои мысли от всего, что вас тревожит. Для этого можно представить себя на вершине горы, в ледяной пещере, в космосе, в лесу, на берегу моря. Нужно подключить все свое воображение, чтобы пробыть в этом месте как можно дольше, но не менее пяти минут. Такая практика отлично помогает при сильной усталости в тяжелые дни.

Отказ от лишней работы

Не стоит надолго задерживаться в офисе, если бушует магнитная буря или меняется погода. Не желательно рисковать даже в том случае, если проблема актуальна в течение одного дня.

Эксперты не рекомендуют отправляться в спортзал в такие дни. Вместо пробежек лучше просто ходить по улице, гулять, дышать свежим воздухом. Полезно отправляться в лес, на дачу — подальше от городской суеты.

Слишком дальние переезды или перелеты тоже лучше отложить. Если и ехать куда-то, то максимум за город. Пребывание вне городской черты рекомендуется из-за того, что в такие периоды человеческому телу нужно больше кислорода.