Минтруд назвал новый размер пенсий в 2021 году

Лидия Мартынова

Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля. Как сообщили в Минтруде, страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%.

Размер выплат заложен в бюджете Пенсионного фонда России с учетом размеров пенсионного обеспечения, предусмотренным действующим законодательством. Всего в следующем году на выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 триллиона рублей.

«На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей», —уточняется в сообщении ведомства.

Как отмечает РИА «Новости», ранее в Минтруде рассказали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 триллиона рублей. ПФР обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.

Между тем, в конце августа в Госдуме заявили о необходимости вообще ликвидировать Пенсионный фонд России.



