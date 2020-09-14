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На каких условиях Иордания пустит российских туристов

На каких условиях Иордания пустит российских туристов

Иордания открылась для международного туризма. Захотят ли россияне на предложенных иорданской стороной условиях посмотреть древнюю Петру и отдохнуть на Красном море?

Иордания перезапустила въездной туризм 8 сентября. Право въезда в страну через международный аэропорт Аммана получили граждане 43 государств.

В зависимости от масштаба вспышки COVID-19 в других странах, Иордания разделила их на три «цветные» группы: «красную» (высокий уровень заболеваемости коронавирусом), «желтую» (средний)  и «зеленую» (минимальный).

Вне зависимости от категории группы, все иностранные туристы должны предъявлять на въезде отрицательный тест на COVID-19 (срок действия не более 72 часов) и проходить еще один тест по прибытии.

Кроме того, путешественники должны выполнить еще 5 условий:


заполнить онлайн -форму «декларации о поездке в Иорданию»,
установить приложение Aman.jo на свое мобильное устройство,
предоставить доказательства о проживании в стране отправления не менее 14 дней,
предъявить туристическую страховку, покрывающую COVID-19,
внести предоплату (56 долл.) за тест на коронавирус, который будет проведен по прибытии (производится при заполнении декларации).
РОССИЯН В ИОРДАНИИ ЖДУТ БРАСЛЕТЫ

Путешественникам из «зеленой» группы (15 стран, включая Грецию, Турцию и Тунис), при вновь отрицательном тесте на коронавирус по прибытии не придется проходить карантин.

Прибывающим из «желтой» группы стран (их 7, включая ОАЭ, Германию и Италию), независимо от результатов тестирования по прибытию, придется отправиться на «институциональный карантин» (под наблюдение врачей в обсерваторе) на срок 7 дней, а затем на домашний карантин – еще на 7 дней.

Туристов из стран «красной» зоны, к которой отнесена Россия и еще 19 стран, ждут самые жесткие условия: институциональный карантин в обсерваторе (7 дней) и домашний карантин (еще 7 дней), но с обязательным ношением электронного браслета с функцией отслеживания.

Как считают туроператоры, на таких условиях въезда российские туристы вряд ли захотят посетить Иорданию. Гораздо более доступной альтернативой иорданскому курорту Акаба на Красном море уже сейчас являются курорты Египта, до которых можно добраться через Каир или Стамбул.

По данным Пограничной Службы ФСБ РФ, в 2019 году в Иорданию выехало 55 520 граждан России.  

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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