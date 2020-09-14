На Кубе ждут чартеров из России

Лидия Мартынова

Куба перезапустила международный туризм, приняв первых туристов из Канады. В карибской стране надеются, что вторыми на остров вернутся российские чартеры. Их важность для кубинского туризма возросла еще больше – регулярных рейсов из России на Кубу в этом году не будет.

НИКТО ИЗ ТУРИСТОВ НЕ ЗАБОЛЕЛ

Куба объявила о готовности принимать иностранных туристов с 1 июля 2020 года, разрешив на первом этапе только чартерные рейсы на несколько островных курортов, где никогда не было случаев COVID-19.

Это Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария, куда в минувшем зимнем сезоне летали и российские чартеры.

Для въезда на Кубу не требуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный в стране вылета. Всех прибывающих по прилете ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест. Обязательным условием пребывания на Кубе станет медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение коронавируса.

Для минимизации контактов приезжих с местным населением, перемещение туристов ограничено лишь территорией указанных туристических провинций. Экскурсии в Гавану и другие регионы приостановлены.

Первыми на Кубу вернулись канадские туристы: Air Canada Vacations с 5 сентября будет летать в Кайо-Коко еженедельно. Отдых иностранцев в отелях прошел в рамках внедренных кубинских правительством «антивирусных» протоколов. Никто из туристов COVID-19 не заболел.

КАК КУБА СПРАВЛЯЕТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ

Кубе удается контролировать пандемию: на сегодняшний день в стране зарегистрировано порядка 4300 случаев COVID-19 (100 человек умерло).

Островное государство создало и свою собственную вакцину против коронавируса, тестирование которой уже ведется. По сообщениям кубинских СМИ, массовая вакцинация населения может начаться уже в феврале 2021 года.

Кроме того, Куба готовится расширить географию приема международных рейсов: протоколы биобезопасности внедрены уже в 10 аэропортах страны. В том числе, сейчас готовы обслуживать туристов аэропорты курортов Варадеро и Ольгин, куда также летали российские чартеры.

В ОТЕЛЯХ РАБОТАЮТ ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ

Как рассказал на выставке «Отдых»-2020 советник посольства Кубы в Москве по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона, Куба хочет вернуться к тем временам, когда на остров летали регулярные и чартерные рейсы со всего мира, в том числе, из России.

«У кубинских медиков накоплен большой опыт в борьбе с коронавирусом. Наши медицинские бригады оказали помощь в ликвидации вспышек этой инфекции в более чем 40 странах мира. Теперь эти опытные врачи будут постоянно дежурить в каждом отеле, который примет иностранных туристов», – заявил г-н Эскалона.

По его словам, в каждой гостинице будут врач, медсестра и эпидемиолог.

«Эти специалисты смогут оказать всю необходимую помощь, если лечение коронавируса не потребует госпитализации. Расходы на лечение покроет страховка, приобрести которую можно прямо в отеле», – отметил представитель кубинского туризма.

РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ НА КУБУ НЕ БУДЕТ ДО КОНЦА МАРТА 2021 ГОДА

На Кубе очень рассчитывают на возвращение российских чартеров. Во-первых, потому что Россия – второй по значимости иностранный рынок для карибского государства.

В 2019 году Куба приняла рекордное количество российских туристов. В стране побывало почти 178 тыс. граждан РФ (+ 30% к 2018 году).

О том, как ценят на острове наших туристов, говорит и тот факт, что специально под российский рынок Куба готова открыть популярный курорт Варадеро.

Во-вторых, прямые чартеры способны быстро обеспечить загрузку кубинских курортов, а значит, дать работу местному населению и оживить в целом туристический сектор.

Наконец, именно чартеры могут первыми открыть воздушный мост между Россией и Кубой. Ведь регулярных рейсов на Кубу придется ждать долго: «Аэрофлот» отложил рестарт полетной программы в Гавану с 17 сентября на 28 марта 2021 года.