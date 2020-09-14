На телеканале "Россия" покажут остросюжетный сериал "Тайна Марии"

Анастасия Иванова

В этот понедельник, в 21:20, на телеканале "Россия" состоится премьерный показ остросюжетного сериала "Тайна Марии". В многосерийной мелодраме расскажут об успешном архитекторе, которая долгие годы скрывала страшную тайну, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Действие начинается в 1990-х годах. Провинциальная девушка Мария (героиню в молодости играет Анна Кошмал) выходит замуж за начинающего бизнесмена Алексея (Владислав Никитюк). Однако из-за конфликта с местной мафией его сажают в тюрьму. Чтобы освободить супругу от клейма "жена уголовника", Алексей расстается с любимой. Мария пытается начать жизнь с чистого листа и отправляется в Москву. В столице она встречает Михаила (Павел Баршак). Между ними вспыхивает страстный роман, в котором рождается дочь. Но главную героиню ждет очередной удар: Михаил женат, а его супруга беременна. При загадочных обстоятельствах похищают новорожденную дочь Марии.

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Мария Куликова и Валерий Николаев в сериале "Тайна Марии"

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Мария Куликова и Валерий Николаев в сериале "Тайна Марии"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" © Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Анна Кошмал (Мария в молодости) в многосерийной мелодраме "Тайна Марии"

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Анна Кошмал (Мария в молодости) в многосерийной мелодраме "Тайна Марии"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" © Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Исполнитель роли Михаила актер Павел Баршак в сериале "Тайна Марии"

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Исполнитель роли Михаила актер Павел Баршак в сериале "Тайна Марии"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 1 из 3

Мария Куликова и Валерий Николаев в сериале "Тайна Марии"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 2 из 3

Анна Кошмал (Мария в молодости) в многосерийной мелодраме "Тайна Марии"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 3 из 3

Исполнитель роли Михаила актер Павел Баршак в сериале "Тайна Марии"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Убитая горем, Мария уезжает в родной город, где сталкивается с вышедшим из тюрьмы Алексеем. Они воссоединяются. Лишь спустя годы главная героиня получает шанс разыскать дочь и распутать этот клубок зловещих семейных интриг.





"Так сложилось, что я играю героинь, которые очень близки мне по духу. Моя тезка Мария очень долго жила во лжи. Порядочный, чистый, добрейшей души человек вынужден врать своим близким. Это, конечно, тяжелейшая нагрузка, и я должна сказать, что спустя годы правду говорить еще сложней. Я бы такого груза не выдержала, честно, — приводят слова исполнительницы главной роли актрисы Марии Куликовой в пресс-службе. — Я не настолько сильный человек, чтобы ежедневно, из года в год, десятилетиями, недоговаривать что-то. Мне кажется, что чем раньше ты говоришь правду близким, которым ты доверяешь, с которыми ты преломляешь ежедневно свой хлеб и делишь постель, тем легче".

Вместе с Марией Куликовой в сериале, состоящем из восьми серий, снялись: Валерий Николаев, Алексей Зубков, Алексей Яровенко, Юлия Першута и другие. Режиссер проекта — Николай Михайлов.