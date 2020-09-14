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"Начальников зоны приходилось ублажать": Маша Распутина раскрыла, как спасала брата-зека

"Начальников зоны приходилось ублажать": Маша Распутина раскрыла, как спасала брата-зека

56-летняя Маша Распутина раскрыла, на какие жертвы ей приходилась идти ради спасения своего брата-зека. Звезда поделилась воспоминаниями в шоу "Звезды сошлись" на НТВ, как ублажала начальников зоны.

Брат Маши Распутиной Николай Агеев провел около 10 лет за решеткой, будучи признанным виновным в убийстве маленького ребенка. Сам Николай отрицает свою вину, заявляя, что сын его избранницы, пока ее не было дома, просто поскользнулся в ванной.

"Брата оклеветали, поэтому я билась за него, сражалась. У девушки, с которой встречался брат, был ребенок, мальчик 4 лет. Девушка стала изменять моему брату, у них были конфликты. Как-то раз она попросила посидеть с ребенком, брат мыл в ванной комнате, ребенок упал, его не смогли откачать. Мальчик умер, всю вину свалили на брата. Девушка пообещала его посадить, сказала, якобы брат так ребенку врезал, что тот упал, ударился головой и умер", - рассказала певица.

Из знаменитостей об этой истории знал лишь один Иосиф Кобзон, к которому Маша Распутина обратилась, чтобы брата перевели из колонии строгого режима в куда более щадящие условия.

Кобзон помог, это спасло моего брата, потому что в той зоне, где он находился, его чуть не убили, его там избили 20 с лишним человек. Даже начальник той зоны просил его оттуда убрать, потом что там на брата ядом дышали. 

Маша Распутина шла на многое, чтобы помочь своему брату. "Я ездила по гастролям, приходилось набирать разных товаров, чтобы возить начальникам зоны и их ублажать, чтобы к брату нормально относились", - рассказала певица.

В эфире "Секрета на миллион" сам Агеев ранее признался, что в колонии ему приходилось очень непросто. Однако его знаменитая родственница, обращавшаяся к высоким чинам за помощью, все же добилась того, чтобы мужчина вышел на волю намного быстрее.

"Мне тогда начальник зоны сказал: "Если вы его отсюда не уберете, его тут убьют", - заявила исполнительница.

По словам Агеева, три раза уголовники едва не отправили его на тот свет. К мужчине все относились как к Чикатило. Однажды в колонии Агееву серьезно повредили голову. "У него только работало сердце, а сосуды головного мозга не работали", - поделилась воспоминаниями Распутина.

Как писал NEWSTES, ранее Маша Распутина обвинила российских звезд в безнравственности, назвав их "безголосыми обезьянами".

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По материалам: uposters.ru

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