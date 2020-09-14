"Начальников зоны приходилось ублажать": Маша Распутина раскрыла, как спасала брата-зека
56-летняя Маша Распутина раскрыла, на какие жертвы ей приходилась идти ради спасения своего брата-зека. Звезда поделилась воспоминаниями в шоу "Звезды сошлись" на НТВ, как ублажала начальников зоны.
Брат Маши Распутиной Николай Агеев провел около 10 лет за решеткой, будучи признанным виновным в убийстве маленького ребенка. Сам Николай отрицает свою вину, заявляя, что сын его избранницы, пока ее не было дома, просто поскользнулся в ванной.
"Брата оклеветали, поэтому я билась за него, сражалась. У девушки, с которой встречался брат, был ребенок, мальчик 4 лет. Девушка стала изменять моему брату, у них были конфликты. Как-то раз она попросила посидеть с ребенком, брат мыл в ванной комнате, ребенок упал, его не смогли откачать. Мальчик умер, всю вину свалили на брата. Девушка пообещала его посадить, сказала, якобы брат так ребенку врезал, что тот упал, ударился головой и умер", - рассказала певица.
Из знаменитостей об этой истории знал лишь один Иосиф Кобзон, к которому Маша Распутина обратилась, чтобы брата перевели из колонии строгого режима в куда более щадящие условия.
Маша Распутина шла на многое, чтобы помочь своему брату. "Я ездила по гастролям, приходилось набирать разных товаров, чтобы возить начальникам зоны и их ублажать, чтобы к брату нормально относились", - рассказала певица.
В эфире "Секрета на миллион" сам Агеев ранее признался, что в колонии ему приходилось очень непросто. Однако его знаменитая родственница, обращавшаяся к высоким чинам за помощью, все же добилась того, чтобы мужчина вышел на волю намного быстрее.
"Мне тогда начальник зоны сказал: "Если вы его отсюда не уберете, его тут убьют", - заявила исполнительница.
По словам Агеева, три раза уголовники едва не отправили его на тот свет. К мужчине все относились как к Чикатило. Однажды в колонии Агееву серьезно повредили голову. "У него только работало сердце, а сосуды головного мозга не работали", - поделилась воспоминаниями Распутина.
Как писал NEWSTES, ранее Маша Распутина обвинила российских звезд в безнравственности, назвав их "безголосыми обезьянами".