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Назван "самый несчастный возраст" человека

Назван "самый несчастный возраст" человека
Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований выяснили, когда в жизни человека наступает "самый несчастный возраст". Это 47-48 лет. В этот период зашкаливает уровень стресса, наблюдается нехватка финансов, начинают очень быстро седеть волосы, пишет Daily Mail.

Эксперты изучили данные примерно 500 тысяч человек из 145 стран мира. Разница между богатыми и бедными странами – небольшая.

Специалисты добавляют, что "несчастный возраст" универсален и в принципе одинаков для людей независимо от пола, возраста, страны проживания, семейного и социального положения.
Авторы исследования считают, что причина уныния кроется в биохимических процессах человеческого организма и еще объясняют это общим старением.

Но есть и хорошая новость - к 65-70 годам счастье снова возвращается к человеку и достигает пика в 80 лет.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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