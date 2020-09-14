Назван "самый несчастный возраст" человека

Анастасия Иванова

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований выяснили, когда в жизни человека наступает "самый несчастный возраст". Это 47-48 лет. В этот период зашкаливает уровень стресса, наблюдается нехватка финансов, начинают очень быстро седеть волосы, пишет Daily Mail.Эксперты изучили данные примерно 500 тысяч человек из 145 стран мира. Разница между богатыми и бедными странами – небольшая.Специалисты добавляют, что "несчастный возраст" универсален и в принципе одинаков для людей независимо от пола, возраста, страны проживания, семейного и социального положения.Авторы исследования считают, что причина уныния кроется в биохимических процессах человеческого организма и еще объясняют это общим старением.Но есть и хорошая новость - к 65-70 годам счастье снова возвращается к человеку и достигает пика в 80 лет.