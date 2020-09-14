Обряды с солью на рассорку, на защиту от врагов и на чистку дома

Вадим Карасев

Соль — вещество, которое часто используется в магии. Ее можно применять в обрядах, в качестве защиты и нападения. Она подходит для любой ворожбы — и черной, и белой. Из защитницы соль легко превращается в опасное оружие, разрушающее и несущее негатив.

Соль — настоящая находка для практикующих обряды. Стоит она недорого, всегда есть под рукой. При этом соль обладает уникальными свойствами. Даже скептики знают много примет, присказок и таинственных поверий об этом поистине волшебном веществе. В этом нет ничего удивительного, ведь соль на самом деле обладает огромной магической силой. Наши предки применяли ее во многих обрядах и ритуалах.

Соль на рассорку

Широко известно, что рассыпать соль — к ссоре. Поэтому рассорить двух людей при помощи соли не составит труда. Чтобы провести обряд, потребуется пачка обычной соли и фотографии тех, кого нужно разлучить или кому нужно насолить. Можно наказать обидчиков, если на то есть веские основания, например, вас оболгали, опорочили, навредили вашей семье. Однако не стоит использовать соль против невиновных людей, иначе ваше зло вернется к вам сторицей.

Положите фотоснимки лицом вверх и осторожно рассыпьте на них соль так, чтобы она покрыла их тонким слоем. Это действие сопровождайте следующими словами: «Летят вороны, соль рассыпают, по-черному ругаются. Всё дерутся, кусаются, к сопернице (сопернику) подбираются. Будет клювами своими её (его) клевать, проклинать. Счастья ей (ему) не знать, любви не видать. Как сказано, так и сбудется, вовек не забудется».

Осторожно соберите соль, разделите ее пополам и рассыпьте под дверь каждому. Если не знаете, где живет ваша соперница или обидчик, рассыпьте соль под порогом, который она или он переступает. Например, у двери собственного дома или работы.

Соль на защиту

Чаще всего соль используют в качестве мощного инструмента защиты от злых сил, темных сущностей, дурных людей, порчи и сглаза. Обычная поваренная соль, если ее заговорить, превратится в магический оберег, который будет надежно хранить вас, ваш дом и семью от всех врагов и их влияния. Заговор читайте уверенно, без остановок и решительным голосом: «Защити, сохрани, убереги. Зло и зависть людскую отведи. Вражью порчу назад обороти. Ни в тело, ни в мысли заразы не пусти».





Редакция сайта dailyhoro.ru советует усилить обряд, мысленно представив, как зло не может добраться до вас через невидимый щит. Заговоренную соль рассыпают у порога своей двери с внешней стороны. Чтобы защита не ослабевала, обряд нужно повторять несколько раз в течение года, рассыпая новую дорожку соли поверх старой.

Чистка солью

Соль поможет выдворить из дома весь негатив и любые насланные проклятья. Чтобы очистить дом от плохой энергетики, вы можете:

Поставить стаканы, наполненные солью, по углам квартиры. Такая чистка проводится раз в месяц. Но есть опасность — по неосторожности соль можно рассыпать и навлечь на себя большие неприятности, поэтому важно соблюдать меры безопасности и не оставлять солевые стаканы больше, чем на 3 дня.Чтобы прогнать негативную энергетику из дома, можно оставлять на ночь на столе соль в закрытой солонке. Это не только очистит дом от сгустков отрицательной энергии, но и защитит членов семьи от любой порчи и улучшит их благосостояние. Соль в солонке меняют каждые три дня и не употребляют в пищу.Вымыть дом солью — значит вымыть из дома все беды, печали и ссоры. Для этого перед уборкой добавьте в ведро с водой несколько горстей морской или поваренной соли. Также можно наполнить распылитель солевым раствором и раз в неделю сбрызгивать углы во всем доме.