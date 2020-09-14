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Обрушение шахты в Кузбассе: погиб человек

Обрушение шахты в Кузбассе: погиб человек

На шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области произошло обрушение кровли. Один человек погиб, связь с еще одним потеряна, 87 эвакуированы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на спасателей.

В момент ЧП в забое работали 95 шахтеров. Из них 87 эвакуированы, шестеро остались под землей для поддержания жизнеобеспечения шахты, один человек погиб и еще один пропал.

На месте происшествия работает 31 спасатель и 7 единиц техники.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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