Обрушение шахты в Кузбассе: погиб человек

Влада Некрасова

На шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области произошло обрушение кровли. Один человек погиб, связь с еще одним потеряна, 87 эвакуированы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на спасателей.

В момент ЧП в забое работали 95 шахтеров. Из них 87 эвакуированы, шестеро остались под землей для поддержания жизнеобеспечения шахты, один человек погиб и еще один пропал.

На месте происшествия работает 31 спасатель и 7 единиц техники.