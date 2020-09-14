Официант 5-звездочного отеля в Турции изнасиловал российскую школьницу

Вадим Карасев

Школьница из России, отдыхавшая в одном из пятизвездочных отелей в турецкой Анталье, стала жертвой изнасилования, сообщает РИА Новости.

15-летняя девушка приехала на курорт с родителями. Инцидент произошел в гостиничном номере: туда пришел официант-турок, работающий в одном из ресторанов отеля, и надругался над россиянкой. Отель решил скрыть эту информацию, но родители пожаловались в правоохранительные органы на администрацию гостиницы и предполагаемого виновника. Официанта взяли под стражу.

Представитель отеля, в свою очередь, представил другую картину случившегося.

"Обвиняемый работает у нас 4 года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: "Не говори маме". Претензия возникла именно после этого диалога", — заявил местной прессе администратор Фатма Доган.

К решению ситуации уже подключился консул России в Анталье Иван Степанов. Он обратился в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.