Оксана Самойлова впервые прокомментировала развод с Джиганом
Оксана Самойлова впервые решила откровенно поговорить с подписчиками о несостоявшемся разводе с Джиганом и объяснить свои чувства. В апреле этого года инстадива подала в суд на рэпера по причине большого количества измен, в которых она его уличила, а также, решающими фактороми в расставании стали: неадекватное поведение мужа, звездная болезнь и позор в Майами.
Судебный процесс был назначен на 15 июня, однако, ни один из супругов не явился по причине примирения. Поклонники негодуют, как удалось звездной жене простить неверность, унизительное отношение к детям и просьбы Джигана к маленькой дочке на уровне «слышь, притащи пива», однако, решать, что будет с их семьей может только сама Оксана.
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Я сделала это))😂💣🔥 У меня РОЗОВЫЕ волосы))))😅😅😅всю жизнь ходила с темными))и последние пару лет мечтала о розовых)))но останавливала себя,типа «я же взрослая,какие розовые волосы»👵🏼 А недавно я поняла,что просто обязана осуществить эту мечту)))потому что ещё лет через 5 это будет выглядеть ещё страннее))😂 Не знаю сколько так прохожу и когда мне надоест ,но вернуться в темный никогда не поздно )))😅короче беру от жизни всё🌪🥳
На вопрос «простили бы вы измену?» Самойлова не смогла ответить точно и призналась, что старается принять этот факт биографии мужа, но дается ей это весьма сложно.
«Простить и пытаться простить – я в пути. Пока не знаю честно говоря. Но думаю это гораздо сложнее, чем уйти. Через пару лет, я смогу ответить) Короче время покажет»,— пишет она в stories.
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Ну наконец-то)))😂🥳🥳🥳Леюшка это твой самый любимый и самый долгожданный день)))твой день рождения!))))🎂сегодня тебе исполнилось 6 лет )))годы идут ,а ты всё такая же буря шипучая вишня)))🤣🌪🍒всё тот же ураган из эмоций и радости )))😍ты ещё даже не представляешь сколько улыбок, смеха и счастья ты даришь нам и всем вокруг)))и я как всегда хочу что бы это цунами непосредственности в твоём сердечке никогда не утихало)))💙🌊 будь бесконечно счастлива доченька,а мы будем бесконечно тебя любить ❤️❤️❤️с Днём рождения наша Буря))))!!!!🥳🥳🥳🎂🎂🎂