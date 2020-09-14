Оксана Самойлова впервые прокомментировала развод с Джиганом

Лидия Мартынова

Оксана Самойлова впервые решила откровенно поговорить с подписчиками о несостоявшемся разводе с Джиганом и объяснить свои чувства. В апреле этого года инстадива подала в суд на рэпера по причине большого количества измен, в которых она его уличила, а также, решающими фактороми в расставании стали: неадекватное поведение мужа, звездная болезнь и позор в Майами.

Судебный процесс был назначен на 15 июня, однако, ни один из супругов не явился по причине примирения. Поклонники негодуют, как удалось звездной жене простить неверность, унизительное отношение к детям и просьбы Джигана к маленькой дочке на уровне «слышь, притащи пива», однако, решать, что будет с их семьей может только сама Оксана.

На вопрос «простили бы вы измену?» Самойлова не смогла ответить точно и призналась, что старается принять этот факт биографии мужа, но дается ей это весьма сложно.

«Простить и пытаться простить – я в пути. Пока не знаю честно говоря. Но думаю это гораздо сложнее, чем уйти. Через пару лет, я смогу ответить) Короче время покажет»,

— пишет она в stories.Подпишись на нас в Яндекс Новости