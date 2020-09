От Стивена Кинга до "Рассказа служанки": как модные дизайнеры вдохновлялись литературой

Вадим Карасев

В воскресенье стартовала Неделя моды в Нью-Йорке, но узнать привычное событие сложно. Некоторые бренды вышли из расписания и проведут свои шоу отдельно, многие показы пройдут онлайн. Физический старт марафону дал Джейсон Ву, организовавший показ на крыше Springs Studios, ну а мы пока предлагаем снова окунуться в прошлое, когда показы были делом обычным, и вспомнить яркие шоу, вдохновленные литературными произведениями.

Миры моды и литературы пересекаются чаще, чем можно подумать, и часто эти встречи становятся настоящим событием. Достаточно вспомнить кампанию Celine Джоан Дидион, снятую Юргеном Теллером. Простой минималистичный кадр с писательницей (на тот момент ей было 80 лет) в черном свитере, темных очках и с золотым кулоном произвел фурор и сразу стал самым обсуждаемым на страницах прессы.

Но если Фиби Файло, которая тогда была креативным директором бренда, вдохновилась личностью самой писательницы, то многие дизайнеры обращались именно к литературным произведениям, когда работали над коллекциями. Итак, семь наиболее популярных книг в мире моды.

1."Орландо", Вирджиния Вулф

По сюжету романа, действие которого начинается еще в эпоху Елизаветы I и охватывает более 300 лет, главный герой Орландо в какой-то момент просыпается женщиной. По мотивам книги в 1992 году был снят фильм "Орландо" с Тильдой Суинтон в главной роли, который стал важным культурным событием, особенно в сообществе ЛГБТК+. Обширный временной интервал и гендерофлюидность также неоднократно привлекали дизайнеров.





Тильда Суинтон в фильме "Орландо"

Анн Демельмейстер сделала Орландо героем своей мужской коллекции сезона осень-зима — 2007/2008, вообразив, каким бы он был в XXI веке, и стараясь найти баланс между силой и уязвимостью.





Кристофер Бейли, когда работал в Burberry, вдохновлялся романом для коллекции, показанной в сентябре 2016 года. Сосредоточился он, правда, больше на Елизаветинской эпохе — оборки, кружева и рукава-буфы, вышивка и богатые цветочные принты определяли стилистику коллекции.





Ну а Рэй Кавакубо из Comme des Garçons исследовала роман в своих показах женской и мужской одежды сезона весна-лето — 2020, что стало частью трилогии, посвященной "Орландо". Заключительный акт — опера Ольги Нойвирт для Венской оперы, костюмы для которой также разработала Рэй Кавакубо.





2."Франкештейн", Мэри Шелли

"Франкенштейн", написанный в 1823 году, является одним из самых известных готических романов на английском языке. В центре сюжета находится ученый Виктор Франкенштейн, который проводит эксперимент по созданию разумного существа.





Борис Карлофф в образе чудовища Франкенштейна в экранизации 1931 года

В мире моды "Франкенштейн" стал одним из самых упоминаемых литературных произведений: от буквальных трактовок, когда на одежду наносились тематические принты, как, например, у Prada, до более тонких отсылок, как в случае с созданными из разных кусков ткани вещей в коллекции китайского дизайнера Фэн Чен Ван — история человеческого тщеславия, порождающего монстра, остается богатым источником вдохновения.









К истории Шелли обращался не так давно и Алессандро Микеле, использовавший слоган "Мы все — доктор Франкенштейн своей жизни" для шоу сезона осень-зима — 2018/2019. Впрочем, основным источником вдохновения для, пожалуй, самого нашумевшего показа в сезоне стал "Манифест киборгов" Донны Харауэй. О нем ниже.





3."Манифест киборгов", Донна Харауэй

Постмодернистский текст "Манифест киборгов", написанный в 1985 году как ответ на сексистский подтекст киберпанка, представляет собой критику традиционных представлений о феминизме. Используя киборга как метафору, Харауэй бросала вызов понятию идентичности.

Так, философ писала, что гендерное, расовое и классовое сознание навязано нам "страшным историческим опытом противоречивых социальных реальностей патриархата, колониализма, расизма и капитализма", а также призывала попытаться представить другой, постгендерный мир гибридных организмов — киборгов.





Микеле представил свою интерпретацию этого мира. Локация показа была стилизована под операционный зал, а модели несли слепки своих голов, миниатюрных драконов и хамелеонов. Акцента на половой принадлежности моделей дизайнер не делал.

4."Заводной апельсин", Энтони Берджесс

Благодаря экранизации Стэнли Кубрика, вышедшей в 1971 году, визуальная составляющая "Заводного апельсина" стала культовой в поп-культуре.

Роман, написанный Берджессом в 1962 году, рассказывает историю 15-летнего мальчика по имени Алекс и его друзей, которые насилуют, воруют и всячески нарушают покой мирных жителей. В рассказе в жанре антиутопии Берджесс углубляется в темы морали, закона и порядка.





Кадр из фильма "Заводной апельсин"

Дизайнер Джун Такахаши использовал знаменитые элементы образов банды Алекса для показа своего бренда Undercover сезона осень-зима — 2019/2020. Модели носили театральные маски, шляпы-котелки и трости, некоторые вещи были украшены принтами с героями фильма, а другие украшали принты с надписями на надсате — вымышленным языке, который Берджесс придумал для романа на основе английского и русского.





5."Сияние", Стивен Кинг

Еще одна книга, также экранизированная Стэнли Кубриком и достигшая культового статуса, — это роман "Сияние" Стивена Кинга. В мире моды этот ужастик обожают: намеки или отсылки к знаменитым эпизодам (вроде девочек-близнецов) можно встретить довольно часто. Тот же Такахаши в коллекции весна-лето — 2018 представил платья в стиле 50-х годов, а модели шли по подиуму парами и держались за руку.

Еще более масштабную интерпретацию истории писателя, попавшего в отрезанный от внешнего мира снежной бурей отель, где его рассудок начинают терзать темные силы, представил на показе сезона осень-зима — 1999/2000 Александр Маккуин. Модели шли по засыпанному искусственным снегом подиуму между голых деревьев, а позже и катались на коньках. Некоторые одинаково одетые и загримированные модели также появлялись на подиуме парами, отсылая к тому культовому моменту в кинофильме.





6."Остров доктора Моро", Герберт Уэллс

Александр Маккуин не один раз обращался к литературным источникам при работе над своими коллекциями. Так, в коллекции осень-зима — 1997/1998, названной It's a Jungle Out There, дизайнер ссылался на знаменитый научно-фантастический роман Герберта Уэллса "Остров доктора Моро". Напомним, что в книге рассказывается об Эдварде Прендике, выжившем после кораблекрушения. Он оказывается на острове, принадлежащем доктору Моро, который практикует вивисекцию. Вследствие этих опытов животные принимают получеловеческий образ.

Маккуин трансформировал эту историю. На подиуме у моделей был гипертрофированный кошачий макияж и сумасшедшие, похожие на гривы, начесы. Вещи из самой коллекции были украшены анималистичными принтами и мехом. Шоу считается одним из самых знаковых в творческой биографии Маккуина.





7."Рассказ служанки", Маргарет Этвуд

Антиутопическая история, написанная в 1985 году, недавно снова оказалась на пике популярности благодаря телесериалу, который вышел на экраны в 2017 году.





Кадр из сериала "Рассказ служанки"Vaquera

Действие книги происходит в будущем, когда американское правительство оказывается свергнуто квазихристианской группой, а женщины признаны людьми низшего сорта. Нью-йоркский бренд Vaquera создал специальную коллекцию к премьере сериала, представив свою версию узнаваемых алых нарядов героинь "Рассказа служанки".