Павел Прилучный выставил на продажу свой старый дом и переехал в новый особняк с Мирославой Карпович

Вадим Карасев

Инсайдеры продолжают делиться новыми подробностями отношений 32-летнего Павла Прилучного и 34-летней Мирославы Карпович. Ранее в прессе появлялась информация, что новая возлюбленная уже переехала в дом актера, где он раньше жил с бывшей женой, 31-летней Агатой Муцениеце, и их двумя детьми, и начала устанавливать там свои порядки.

К слову, в старом особняке Прилучного влюбленные прожили недолго. Недавно близкие друзья звездной пары в беседе с изданием "КП" рассказали, что Павел с Мирославой перебрались в новый четырехэтажный дом, который расположен неподалеку от поселка, где актер раньше жил с семьей. Поговаривают, что из-за переезда Прилучный даже пропустил ежегодный фестиваль "Кинотавр", который в эти дни проходит в Сочи.

Павлу сейчас не до "Кинотавра". Он только что переехал в новый четырехэтажный дом с бассейном, но практически без мебели,

— рассказали люди из близкого окружения Прилучного.





Павел Прилучный





Мирослава Карпович

По словам инсайдеров, свой старый дом Павел уже выставил на торги. При этом на данный момент особняк находится в залоге — Прилучному еще предстоит выплатить кредит за жилплощадь в размере порядка 70 миллионов рублей (на момент покупки дом стоил 180 миллионов).

Напомним, что первые слухи об отношениях Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились вскоре после того, как актер официально оформил развод с Агатой Муцениеце. Доказательством романа стали фотографии звезд, сделанные папарацци во время их совместного отдыха в Крыму, куда Павел также взял своих двоих детей.





Кстати, недавно бывшая жена актера высказалась о "разлучницах", которые "уводят мужей" из брака. В беседе с Ксенией Собчак на собственном YouTube-шоу "Честный развод" Агата Муцениеце объяснила, что считает поведение таких девушек недостойным, после чего многие интернет-пользователи подумали, что в своей речи она говорила именно о Мирославе Карпович.

Такое бывает, когда на седьмой, восьмой, девятый год брака случаются перипетии в отношениях. И если в это никто не вмешивается, то люди друг с другом урегулируют этот вопрос. Пара, которая ссорится, потому что у них много накопилось, либо разъедется, подумает и снова съедется, либо они разъедутся, и прибежит какая-нибудь профурсеточка, которая: "Я такая вся классная, такая клевая". И он такой: "Ой, как классно!". Ему так легче. Это его, конечно, проблема, но фигли ты прискакала, моя дорогая?

— высказалась Муцениеце.





Агата Муцениеце и Павел Прилучный