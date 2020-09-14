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Пенис Криса Эванса признали самым большим в Голливуде

Пенис Криса Эванса признали самым большим в Голливуде

Крис Эванс (Chris Evans) случайно запостил фотографию пениса в stories на своей страничке, которая разлетелась по всему миру со скоростью света. Парень перестал выходить на связь с подписчиками от стыда. Кажется, это тот самый момент, когда он не рад попаданию в тренды Twitter и шуткам о том, что «у него самый большой в Голливуде».


Несмотря на то, что Эванса повсеместно позорят, одна из поклонниц по имени Кэти (Katie) предложила взглянуть на парня с другой стороны, заявив, что он может фотографировать все, что угодно, главное, что у него в душе. Пост она подкрепила снимками, на которых Капитан Америка развлекает больных детей в клиниках и занимается благотворительностью, принося людям положительные эмоции.

Да, с аудиторией более 6 млн подписчиков практически невозможно остаться незамеченным, однако, давайте последуем совету подписчицы Кейт и посмотрим на очаровательную публикацию тайного развратника с псом Доджером (Dodger).

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💙💙💙 #nationaldogday

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«Все не без греха, прекратите буллить его, посмотрите на все те дела, которые он сделал для этого мира. Капитан Америка ты все равно для меня форева, только если фоткаешь свои причиндалы, больше не говори об этом, не хочу ничего знать»,

— написал поклонник.
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He knows his angles

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По материалам: popcake.tv

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