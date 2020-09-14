Переход на патентную систему налогообложения сделают комфортным для предпринимателей

Анастасия Иванова

Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН), может быть расширен за счёт включения в него тех видов, по которым сейчас применяется единый налог на вменённый доход (ЕНВД). На пленарных заседаниях Госдумы на этой неделе планируется рассмотреть в первом чтении соответствующие поправки правительства в Налоговый кодекс.

Налогоплательщикам может быть предоставлено право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД, поясняли в Минэкономразвития. Кроме того, для розничной торговли и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания — с 50 до 150 квадратных метров (по аналогии с действующими в настоящее время ограничениями для налогоплательщиков ЕНВД). Субъектам РФ, в то же время, предоставляются права на снижение размера таких ограничений.

В случае принятия закона патентная система налогообложения, в частности, сможет применяться к аренде автостоянок, наружной рекламе, производству мясных продуктов, растительных масел и жиров, шерсти, граверным работам, изготовлению визитных карточек, переплетным работам, ремонту игрушек, спортивного и туристического оборудования, уходу за домашними животными, поясняли в МЭР. Законопроект позволит обеспечить максимально комфортный переход индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде ЕНВД на ПСН, поясняли ранее в правительстве. Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является принятым, заявил ранее глава кабмина Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.

Реализация законопроекта позволит почти всем плательщикам единого налога на вмененный доход (ЕНВД) перейти на патенты, полагают в министерстве экономразвития.

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