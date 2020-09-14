Певица Нюша представила новый альбом впервые за шесть лет

Алексей Вольцев

Певица Нюша (Анна Шурочкина) представила в Сети новый альбом "Solaris Es" — первый за последние шесть лет. До этого релиза в дискографии исполнительницы было две пластинки: "Выбирать чудо" (2010 год) и "Объединение" (2014 год).





"Мое детище. Мое солнечное искусство. Наконец будет открыт для предзаказа. Я буду подробнее рассказывать вам об этом путешествии длиною в десять лет", — написала Нюша в инстаграме.

В трек-листе 16 композиций, но послушать можно пока только четыре из них. "Я ищу его", "Между нами" (в записи принял участие Артем Качер), "Пьяные мысли" и ремикс танцевального трека 2018-го года "Таю".

Полная версия "Solaris Es" станет доступна 16 октября.