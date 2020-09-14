Плющенко призвал снять запрет на исполнение четверных прыжков для женщин
Запрет для фигуристок на выполнение четверных прыжков в короткой программе ущемляет их права, считает двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Он призвал Международный союз конькобежцев (ISU) снять несправедливое ограничение.
"Нужно обязательно, чтобы ISU разрешил четверные прыжки в короткой программе. Если мужчинам можно прыгать четверные, почему женщинам нельзя? Это неравные условия, особенно в наше время. Я настоятельно прошу рассмотреть, чтобы четверные прыжки включали в короткие программы. Нельзя останавливать женское одиночное катание, его надо двигать вперед", — цитирует Плющенко ТАСС.
Запрет на четверные прыжки не соответствует современным реалиям фигурного катания, убежден фигурист.
В академии Плющенко тренируются Алена Косторная и Александра Трусова, способные выполнять четверные прыжки. На соревнованиях они могут демонстрировать такие элементы только в произвольной программе, в короткой они запрещены.
Как писал Ruposters, ранее Косторная объяснила уход из команды Этери Тутберидзе в академию Плющенко.