Плющенко призвал снять запрет на исполнение четверных прыжков для женщин

Вадим Карасев

Запрет для фигуристок на выполнение четверных прыжков в короткой программе ущемляет их права, считает двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Он призвал Международный союз конькобежцев (ISU) снять несправедливое ограничение.

"Нужно обязательно, чтобы ISU разрешил четверные прыжки в короткой программе. Если мужчинам можно прыгать четверные, почему женщинам нельзя? Это неравные условия, особенно в наше время. Я настоятельно прошу рассмотреть, чтобы четверные прыжки включали в короткие программы. Нельзя останавливать женское одиночное катание, его надо двигать вперед", — цитирует Плющенко ТАСС.

Запрет на четверные прыжки не соответствует современным реалиям фигурного катания, убежден фигурист.

Я понимаю, почему это делается, но это все-таки спорт. Потом это искусство, но это прежде всего спорт. И ущемлять права женщин нельзя, и они меня в этом поддержат, я уверен.

В академии Плющенко тренируются Алена Косторная и Александра Трусова, способные выполнять четверные прыжки. На соревнованиях они могут демонстрировать такие элементы только в произвольной программе, в короткой они запрещены.

Как писал Ruposters, ранее Косторная объяснила уход из команды Этери Тутберидзе в академию Плющенко.