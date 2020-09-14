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По сто человек с каждой стороны: Ермак рассказал о будущем обмене пленными

По сто человек с каждой стороны: Ермак рассказал о будущем обмене пленными

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Глава Офиса президента Андрей Ермак, рассказавший о результатах встречи советников «нормандской четверки» в Берлине, сообщил, что в списках для взаимного обмена пленными с ОРДЛО находится с каждой стороны около 100 человек.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, пишет УП.

«На сегодняшний день на столе есть с обеих сторон где-то около сотни человек, с каждой стороны», — заявил глава ОП.

При этом Ермак выразил надежду, что уже на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут обсуждаться конкретные даты по взаимному обмену пленными.

На вопрос, будет ли доступ Красного Креста на территорию ОРДЛО, о котором договорились на встрече советников «нормандского формата», первым этапом для начала обмена пленными, глава ОП ответил: «Безусловно».

Напомним, 12 сентября Ермак заявил, что во время переговоров на уровне советников в нормандском формате 11 сентября была достигнута договоренность, что до конца сентября представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ на территорию ОРДЛО.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам представителя украинской стороны в ТКГ журналиста Дениса Казанского, Россия каждый раз показывает свое желание разговаривать с Украиной только на языке ультиматумов, используя для шантажа самое важное — обмен пленными. В частности, оккупанты даже отказываются согласовывать списки, требуя, чтобы украинский парламент отменил свое постановление о проведении очередных местных выборов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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