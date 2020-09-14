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Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Яна Рудковская и другие звезды повеселились на 50-летии Армана Давлетьярова

Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Яна Рудковская и другие звезды повеселились на 50-летии Армана Давлетьярова

Вчера весь свет российской эстрады собрался в элитном французском ресторане La Maree в центре Москвы, чтобы вместе весело отметить 50-летие генерального директора телеканала "Муз-ТВ" Армана Давлетьярова. Поздравить юбиляра в этот вечер пришли Максим Галкин и Алла Пугачева, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Ани Лорак, Наталья Ионова, Зара, Николай Басков и многие другие звездные друзья Давлетьярова. 


Зара и Слава


Арман Давлетьяров с гостями вечера

Гости только успевали поднимать тосты за здоровье Армана и выходить на танцпол под новые заводные хиты. В этот вечер настроение собравшимся со сцены поднимали Светлана Лобода, Дима Билан, Александр Ревва, Григорий Лепс, группа Artik & Asti и не только. Звезды зажигали на танцполе и параллельно снимали видео для своей инстаграм-ленты и сторис. Одним из таких роликов поделилась Яна Рудковская.

Ура! Я наконец-то открыла новый сезон танцев на юбилее у нашего друга Армана! Расслабьтесь уже и танцуйте в свое удовольствие — как можете, а не как надо,

— призвала Рудковская всех своих фолловеров в подписи к видео с вечеринки.


 


В какой-то момент артисты уступили место на сцене юбиляру и его хорошему другу Максиму Галкину. Вместе они под аплодисменты собравшихся спели хит группы "Ласковый май" под названием "Белые розы". Кстати, сама праздничная вечеринка в честь дня рождения Давлетьярова тоже носила музыкальное название — "Музыка нас связала".


Дима Билан
Светлана Лобода


Григорий Лепс


Максим Галкин и Арман Давлетьяров

В конце торжества в зал был вывезен большой торт, щедро украшенный ягодами. В компании своих звездных друзей Арман загадал желание на грядущий год, а затем задул свечи на праздничном десерте. Разъехались знаменитые гости далеко за полночь, продолжая публиковать в своих соцсетях фото- и видеоотчет с вечеринки.


Максим Галкин и Наталья Ионова


Лолита, Елена Север, Зара и Наталья Ионова


 



 



 


 


 



 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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