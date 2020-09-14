Поправки Минтранса к ПДД коснутся тонировки, самокатов и парковки

Алексей Вольцев

Минтранс направил в аналитический центр при правительстве поправки к ПДД, которые готовились с 2019 года. Как пишет «КоммерсантЪ», проект содержит 19 страниц текста и касается тонировки, запрета парковки на «островках безопасности», расширения зоны действия знаков «Стоянка запрещена», ограничения скорости для автобусов.

Поправки можно поделить на несколько блоков. Первый касается правил хранения транспорта. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности — сегодня это разрешено, в результате происходят наезды на стоящие машины, сказано в пояснительных материалах Минтранса. Зона действие знака 3.27 «Остановка запрещена» с принятием поправок будет прекращаться после знака «Парковка». Это уточнение вносится по жалобам жителей.

Другая часть изменений связана с перевозками пассажиров. Разгоняться до 90 км/ч разрешат автобусам, оборудованным ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами: для остальных, например маршрутных автобусов, лимит составит 70 км/ч.

Меняются правила контроля тонировки. Сейчас правила ссылаются на ГОСТ 5727 1988 года: ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные стекла — не менее 70%. Новая редакция сошлется на ГОСТ 33997 2016 года: лимит для ветрового стекла — 70%, для остальных — не нормируется. Можно будет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Еще один блок поправок касается так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ): под этот термин попадут электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также коньки, скейтборды, роликовые коньки и т. д. Ребенок до семи лет может кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7−14 лет сможет кататься там же, но один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты. При совместном движении с пешеходами запрещено разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч. В пьяном виде кататься на электросамокате, сегвее, скейтборде запретят.