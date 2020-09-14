«Престарелая профурсетка»: Айза снова показала эротику в Инстаграм
После того, как Айза Анохина «случайно» поделилась слишком откровенным снимком в своем Instagram, каждая новая фотография девушки, появившаяся в соцсети, должна пройти тест на эротичность. Например, совсем недавно, когда девушка выложила в сторис селфи, на котором она показывает язык, на нее обрушился шквал гневных комментариев.
Но это ничуть не остановило Айзу: девушка уже привыкла к нападкам в свою сторону, ведь в своем профиле она нередко выкладывает полуобнаженные снимки и фотографии в нижнем белье.
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Приветик) да, я часто хожу в over size одежде) но у меня всегда есть секрет под ней 😏 на мне красивое белье)) всегда! и это не для кого-то, а лично для меня) чтобы я, даже в трениках, чувствовала себя сексуальной! Именно это ощущение даёт мне возможность идти только вперёд и достигать именно рабочих целей! Не знаю как это работает, но это именно так! ❤️ Чаще всего я ношу нижнее белье маленьких брендов, именно российских! Потому что знаю, как это создавать все вручную! Любить свой бизнес и расти каждый день! Безумно рада, что нашла @millions_lingerie 😻 основатель бренда Анастасия говорит тоже самое, что и я: главный принцип - правильная поддержка груди! Поэтому больше шьётся по меркам! Все ручной работы!! Качество невероятное!!! А так же ткань! Она премиум класса! Что позволяет Коже дышать!! Я очень довольна своими новинками) ещё я заказала прозрачный чёрный боди 😻 уже вижу себя в нем под чёрный пиджак и джинсы!) Белье крутейшее! Если в течении 6 дней закажите, то будет скидка 15% по промокод «Айза») 😌🤍🌙💭 А теперь признавайтесь - все приблизили фото?)))) 😹
Несколько часов назад Айза поделилась видео, на котором она хвастается своим новым платьем.
«Престарелая профурсетка. Зато платье красивое. Это mo.moments. Если ещё помните, то это мой бренд одежды. Каждая модель сшита вручную»,– кокетливо подписала публикацию девушка.
Но подписчики Айзы первым делом обратили внимание вовсе не на искусную работу швеи, которая сделала это платье, а на степень его прозрачности. Многие отметили, что после интимной публикации, которая недавно просочилась в Instagram Айзы, девушка могла бы вести себя чуть скромнее.
«У вас ***** видно»,– прокомментировал фотографию кто-то из фолловеров.
Похоже, Айзе придется помучиться, прежде чем инцидент с ее голым снимком исчерпает себя и люди вокруг перестанут напоминать об этом при каждом удобном случае.