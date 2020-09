«Престарелая профурсетка»: Айза снова показала эротику в Инстаграм

View this post on Instagram

Приветик) да, я часто хожу в over size одежде) но у меня всегда есть секрет под ней 😏 на мне красивое белье)) всегда! и это не для кого-то, а лично для меня) чтобы я, даже в трениках, чувствовала себя сексуальной! Именно это ощущение даёт мне возможность идти только вперёд и достигать именно рабочих целей! Не знаю как это работает, но это именно так! ❤️ Чаще всего я ношу нижнее белье маленьких брендов, именно российских! Потому что знаю, как это создавать все вручную! Любить свой бизнес и расти каждый день! Безумно рада, что нашла @millions_lingerie 😻 основатель бренда Анастасия говорит тоже самое, что и я: главный принцип - правильная поддержка груди! Поэтому больше шьётся по меркам! Все ручной работы!! Качество невероятное!!! А так же ткань! Она премиум класса! Что позволяет Коже дышать!! Я очень довольна своими новинками) ещё я заказала прозрачный чёрный боди 😻 уже вижу себя в нем под чёрный пиджак и джинсы!) Белье крутейшее! Если в течении 6 дней закажите, то будет скидка 15% по промокод «Айза») 😌🤍🌙💭 А теперь признавайтесь - все приблизили фото?)))) 😹