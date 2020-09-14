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Прощай, Тарзан! Наташа Королева подала на развод

Прощай, Тарзан! Наташа Королева подала на развод

Недавно в сети появилась информация о том, что Сергей Глушко, муж Наташи Королевой, изменяет певице с 23-летней любовницей Анастасией Ш., которая, по слухам, оказалась беременной от знаменитого стриптизера. Наташа, узнав о неверности своего любимого, написала заявление в полицию на любовницу своего мужа, заявив, что та, якобы, украла у нее драгоценности на 5 млн. рублей, а также 3 тыс. евро купюрами.


Журналисты сразу поспешили связаться с Королевой, чтобы узнать, действительно ли она мстила сопернице или слухи вновь оказались «уткой». Официальный комментарий от певицы «Желтых тюльпанов» удалось получить российскому изданию wday.ru.

«Ну что вы, это просто какой-то бред. Не знаю, где только берут люди эти небылицы, после которых наш телефон разрывается от звонков. Конечно же, это все неправда, мы не разводимся с Сергеем, у нас все хорошо»,

— ответила она журналисту.

Однако, нельзя быть уверенными в том, что звезда говорила откровенно. Никому не хочется выносить сор из избы, особенно в тот момент, когда ситуация позорит репутацию семьи.

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По материалам: popcake.tv

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