Путь в никуда: 5 ложных и деструктивных истин, которые нам внушают окружающие

Вадим Карасев

Существуют истины, которые остаются с нами на протяжении всей жизни. Многие из них — ложные и разрушительные, потому что навязаны обществом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказали, что это за истины и к чему приводит следование им.

Найти свой путь в жизни — первоочередная задача для каждого из нас. Сначала нужно убедиться в том, что вы идете против своего предназначения. На это могут указывать семь важных признаков. Не менее важно не поддаваться ложным истинам, которые внушает всем нам общество.

Неудача — это конец

Большинство людей считает, что неудача — это конец всему. Да, любой будет расстроен, если много времени и сил потратит впустую или если вдруг что-то пойдет наперекосяк. Но это не значит, что нужно отказываться от мечты. Наоборот, проблемы должны быть источником вдохновения и мотивации для того, чтобы делать что-то ещё активнее и лучше.

Многие родители ругают детей за двойки в школе, но не говорят, что есть возможность исправиться, использовать это себе во благо. Неудачи с раннего детства выбивают многих из колеи и заставляют думать, что они недостаточно хороши. Люди всегда требуют успеха в работе и в делах, и как только кто-то терпит фиаско, это отражается на его самолюбии. Нужно помнить, что если в каком-то деле появились проблемы, это не конец, а лишь повод сделать всё в следующий раз еще лучше, а также научиться чему-то новому.

Выбор всегда должен быть правильным

Эта проблема тоже идет из детства. Родители часто говорят своим детям, что им нужно выбрать жизненный путь сразу, причем шансов на ошибку им не дается. У детей и у молодых людей практически нет жизненного опыта, поэтому они могут двигаться вперед лишь методом проб и ошибок.

Из-за того, что общество твердит людям, что они не должны ошибаться, многие становятся перфекционистами, а перфекционизм вредит человеку, так как отдаляет его от счастья и не позволяет расслабиться ни на секунду. Выбор должен быть осознанным, а не правильным. Для этого нужно иметь цели и понимать свои желания. Семь полезных методик помогут вам быстрее понять, чего вы на самом деле хотите от жизни.

Нельзя менять жизненный путь и отступать назад

Окружающие вечно твердят, что нужно идти по выбранному пути до конца, но это не так. Менять направление движения не просто можно, но в некоторых случаях даже нужно. Каждый день мы слышим: «Только вперед», «Никогда не отступать». Это неправильно и это лишает людей гибкости.

Самые мудрые и успешные люди умеют делать два шага вперед и, если нужно, три назад. Главное, чтобы подобные решения были обдуманными, а не спонтанными. Нельзя отказываться от мечты, если появились трудности. Можно просто избрать другой путь достижения целей. Словом, лучше не бросаться из крайности в крайность. Нужно снять фокус с будущего и уж тем более с прошлого, чтобы смотреть себе под ноги и не оступаться.

Нужно выходить из зоны комфорта

Мы слышим это каждый день изо всех динамиков. Каждый, кому не лень, говорит: «Выходи из зоны комфорта. Только там начинается развитие». Разумеется, если сидеть и ничего не делать, то развития никакого не будет, но и другая крайность не лучше. Когда кто-то слишком много работает и постоянно рискует, это может негативно сказаться на настроении и здоровье человека. Всё хорошо в меру, поэтому нельзя лениться и оставаться подолгу на одном месте, но и бежать вперед сломя голову тоже не стоит.

Слишком много дискомфорта — это плохо. Слишком большое количество комфорта может привести к тому, что человек потеряет страсть, силу воли, энергию. Баланс между работой и отдыхом — это то, чему не учат в школе и дома. Очень важно уметь заставлять себя развиваться, но при этом не забывать о том, что стабильность в некоторых аспектах тоже не повредит.

От вредных привычек очень сложно избавляться

Разумеется, это не так. Все сложности нам строит наш собственный мозг, а также мнение тех людей, которые сами не смогли бросить курить, пить или просаживать деньги в казино и лотереях.

Каждый человек может избавиться от того, что приносит ему дискомфорт. Не нужно слушать окружающих, которые делают из всего нерешаемую проблему. Речь идет не только о вредных привычках, но и о привычках в целом. Если хочется поменять свой образ жизни, сделать это будет несложно. Достаточно прожить в таком режиме три недели. Именно столько времени нужно для формирования новой привычки.