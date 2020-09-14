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Путин и Лукашенко не будут обсуждать «поглощение» Белоруссии Россией

Путин и Лукашенко не будут обсуждать «поглощение» Белоруссии Россией

Президент России Владимир Путин сегодня примет белорусского коллегу Александра Лукашенко в Сочи. Это первый зарубежный визит Лукашенко в Россию после президентских выборов, по итогам которых в Белоруссии уже более месяца продолжаются массовые протесты. Россия итоги голосования признала легитимными.

По сообщению пресс-служба Кремля, на переговорах будут обсуждаться ключевые вопросы стратегического партнерства и союзничества двух стран.

«Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — отметили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что подписания каких-либо документов по итогам встречи не планируется. Он добавил, что переговоры двух президентов особенно важно в свете событий, которые переживает Белоруссия. По его словам, помимо интеграции обсуждаться будут цены на энергоресурсы, долги Белоруссии перед Россией и ряд других вопросов.

Песков также назвал «абсолютной чушью» разговоры о якобы возможном «поглощении» Россией Белоруссии после визита Лукашенко в Сочи.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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