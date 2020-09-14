Путин и Лукашенко не будут обсуждать «поглощение» Белоруссии Россией
Президент России Владимир Путин сегодня примет белорусского коллегу Александра Лукашенко в Сочи. Это первый зарубежный визит Лукашенко в Россию после президентских выборов, по итогам которых в Белоруссии уже более месяца продолжаются массовые протесты. Россия итоги голосования признала легитимными.
По сообщению пресс-служба Кремля, на переговорах будут обсуждаться ключевые вопросы стратегического партнерства и союзничества двух стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что подписания каких-либо документов по итогам встречи не планируется. Он добавил, что переговоры двух президентов особенно важно в свете событий, которые переживает Белоруссия. По его словам, помимо интеграции обсуждаться будут цены на энергоресурсы, долги Белоруссии перед Россией и ряд других вопросов.
Песков также назвал «абсолютной чушью» разговоры о якобы возможном «поглощении» Россией Белоруссии после визита Лукашенко в Сочи.