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Путин и Лукашенко поручили организовать встречу глав регионов двух стран

Путин и Лукашенко поручили организовать встречу глав регионов двух стран

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Сочи дали поручение организовать встречу глав регионов двух стран. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин и Лукашенко условились продолжить работу по подготовке очередного российско-белорусского форума регионов. Есть планы о проведении этого мероприятия в конце сентября. Сроки будут уточняться», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Представитель Кремля подчеркнул, что диалог по линии регионов представляется двум главам государств чрезвычайно важным. 

«Для этого также президенты условились в плане подготовки этого форума организовать встречу между отдельными руководителями регионов. Такая встреча будет в ближайшее время организована», — отметил Песков.

Вечером в понедельник в Сочи завершились переговоры президентов России и Белоруссии. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась больше четырех часов. Стороны обсудили на встрече ключевые вопросы развития отношений между двумя странами, стратегического партнёрства и союзничества. При этом особое внимание было уделено перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. 

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По материалам: pnp.ru

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