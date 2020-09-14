Разведка Британии рассказала об опасности российского «Буревестника»

Лидия Мартынова

Разрабатываемая Россией «гиперзвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем» способна находиться в атмосфере несколько лет и в любой момент нанести удар. Об этом, как пишет воскресенье газета The Sunday Telegraph, рассказал руководитель военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл.

Издание отмечает, что речь идет о ракете «Буревестник». Хокенхалл при этом говорит, что благодаря ядерному двигателю у ракеты «практически бесконечное время пребывания в ожидании в воздухе».

«Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл.

Глава Военной разведки Великобритании также обратил внимание на российские инвестиции в развитие подводного флота и глубоководных океанических средств, таких как «автономный подводный аппарат, способный доставлять ядерные боевые заряды к целям на берегу или даже к авианосной группе в море».

Напомним, два года назад президент России Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон».