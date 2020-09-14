RM из BTS пожертвовал крупную сумму MMCA

Алексей Вольцев

Участники к-поп группы BTS всегда отличались своим добрым сердцем. Музыканты постоянно жертвуют средства на благотворительность.

12 сентября лидер группы RM отпраздновал день рождения и сделал это в лучших традициях успешных артистов — пожертвовал 6 320 000 рублей Национальному музею современного искусства (MMCA), чтобы поощрить культуру чтения книг и повысить художественный интерес у молодежи.

The National Museum of Contemporary Art (MMCA) revealed that @BTS_twt’s RM had donated 100 million won in light of his birthday to their foundation in order to encourage a culture of reading art books and increasing an artistic sensibility in youth. +https://t.co/IGlfKk3eYW — wisha 🐨🎂 (@doyou_bangtan) September 13, 2020

Все средства будут использованы для перепечатки труднодоступных и вышедших из печати книг об искусстве. Позже эту продукцию можно будет приобрести в книжном киоске музея. Также отмечается, что остальная часть средств будет направлена в начальные, средние и старшие школы — всего в четыре сотни мест по всей стране.

«RM выразил желание поддержать область искусства, в которой он нашел вдохновение и комфорт. Поскольку он сам смог получить более глубокое понимание искусства через книги, то поделился своей надеждой на то, что дети и молодежь, которым, возможно, нелегко посещать музеи, смогут соприкоснуться с искусством. Мы были рады его желанию и удивлены им»,

— отметил Юн Бом Мо (Yoon Bom Mo).

Директор Национального музея современного искусства также сообщил, что вместе с RM они будут усердно работать над расширением практики чтения книг об искусстве.

Похвально!

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