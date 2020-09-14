«Роковой патруль» продлили на третий сезон

Анастасия Иванова

Незадолго до начала второго дня DC FanDome стало известно, что «Роковой патруль» получит третий сезон.Изначально фантастическое шоу про команду «изгоев» появилось на платформе DC Universe, однако последнюю фактически заменил HBO Max — второй сезон проекта уже выходил одновременно и там и там.Третий же сезон эксклюзивно появится на HBO Max — по словам представителя сервиса, сериал стал одних из самых просматриваемых оригинальных сериалов на сервисе.