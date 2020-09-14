Российским туристам станет проще расплачиваться банковскими картами в Китае

Лидия Мартынова

Российские держатели карты «Мир» смогут получать виртуальную карту UnionPay по приезду в Китай. Такой вариант сейчас рассматривается на высоком государственном уровне. В случае реализации эта схема облегчит возможность совершения покупок туристами в Китае, считают эксперты.

Недавно состоялась двадцатое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Российскую делегацию возглавил зампред Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин. Китайскую – зампред Народного банка Китая Чэнь Юйлу.

Участники обсуждали вопрос интеграции российской и китайских платежных систем. Не секрет, что зачастую у российских туристов возникали проблемы в Китае, т.к. для безналичного расчета у них были только карточки Visa, Mastercard, которые далеко не всегда обслуживались ТСП и банкоматами в Китае. Сейчас же, учитывая крайнее напряжение китайско-американских отношений, ситуация может усугубиться.

На заседании стороны обсудили сотрудничество между российской национальной системой платежных карт «Мир» и платежной системой UnionPay International и отметили успешное развитие проекта совместного выпуска кобейджинговых (двухсистемных) карт «Мир - UnionPay».

Несколько российских банков уже выпускают кобейджинговые карты UnionPay с другими системами – например Visa - UnionPay или Mastercard– UnionPay, а также «Мир» - UnionPay. Кроме того, несколько миллионов карт China UnionPay было выпущено в России.

Однако ко-бейджинг – дело достаточно долгое, так как касается только эмиссии физических карт. Сейчас проект интеграции систем «Мир» и UnionPay может пойти и по другому, более быстрому и легкому пути.

ВИРТУАЛЬНАЯ КИТАЙСКАЯ ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА ВДОБАВОК К «МИРУ»

«На заседании озвучивался вариант, в котором держатели российской карты «Мир» получали бы по приезду в Китай виртуальную карту UnionPay. Соответственно, держатель карты «Мир» мог бы расплачиваться ей везде в Китае», – рассказывает председатель совета ассоциации «Мир без границ» Иван Введенский.

«Постепенно платежная система China UnionPay завоевывает свое место в России. Для туристов и представителей турбизнеса, жителей приграничных территорий и наших сограждан, которые часто ездят в Китай, это очень удобно», – считает Иван Введенский.

КИТАЙСКИХ ДЕНЕГ В РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ

Что касается поездок китайцев в Россию, то в центре внимания финансистов двух стран на заседании подкомиссии было развитие китайских платежных систем AliPay, China UnionPay и др., их интеграция в российское платежное пространство. Упомянутые китайские платежные системы уже получили лицензию Банка России.

Опрошенные «Вестником АТОР» туроператоры в сфере въездного туризма отмечают, что отсутствие китайских туристов сейчас в очень значительной степени отражается на российском турсекторе и экономике регионов. Несмотря на то, что в СМИ часто озвучиваются тезисы о «невыгодности» китайского турпотока для РФ, сами участники этого рынка так не считают.

«Даже учитывая то, что около 70% туристов из Китая – это бюджетный групповой туризм, массовость этого турпотока обеспечивает значительные финансовые средства, которые получает Россия за счет приема туристов из Китая», – говорит Сергей Назаров, генеральный директор компании China Travel.

Напомним, что по итогам 2019 г. в Россию с туристическими целями прибыли 1,5 млн китайцев. Чаще всего китайские туристы приезжают в Россию группами по 40-45 человек в рамках бюджетных туров (около 50 тыс. рублей за человека).

«Но и такие туристы тратят деньги в России. Они покупают дополнительные экскурсии, посещают магазины, ездят на такси и т.п.», – говорит Сергей Назаров.

Помимо групповых туристов, в Россию едет и обеспеченная аудитория из Китая.

«Если стандартный турпакет для китайских туристов может стоить около 100 евро в день, то пакет более высокого класса стоит почти в два раза дороже – около 180-200 евро в день», – отмечает управляющий директор туроператора «Тари Тур» Игорь Кузьмин.

Туроператоры рассказывают, что чаще всего китайцы в России покупают янтарь, драгоценности (золото), часы (особенно с советской символикой), шоколад и конфеты, сувенирную продукцию. Чаще всего туристы хотят оплачивать покупки картой или электронными кошельками Alipay и Tencent(платежи по QR-коду).